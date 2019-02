Morata, Griezmann, Costa : la nouvelle arme de Simeone

Les forces de l'Atlético Madrid version Diego Simeone sont bien connues. Solidité défensive, abnégation de tous les instants et amour du combat font le succès des Colchoneros depuis des années maintenant. La Juventus Turin emmenée par Cristiano Ronaldo sait ainsi parfaitement à quoi s'attendre pour son duel en huitième de finale aller de la Ligue des champions face à l'équipe madrilène. Mais la Vieille Dame a aussi dû s'apercevoir ce weekend que Simeone avait maintenant une autre carte dans sa manche. Et non des moindres.

Avec Diego Costa de retour de blessure, Alvaro Morata et bien sûr Antoine Griezmann, l'Atlético Madrid peut aujourd'hui opter pour un système très offensif si le besoin s'en fait sentir au cours d'un match. Ce n'est pas forcément dans l'ADN de cette équipe madrilène. Les trois attaquants ne sont pas amenés à être associés régulièrement. Encore moins en Ligue des champions. Mais avec eux, Diego Simeone possède une nouvelle option pour aligner une formation tournée clairement vers l'attaque en cas de besoin. Il l'a d'ailleurs tenté ce weekend en fin de rencontre face au Rayo Vallecano (0-1).

Alvaro Morata Getty Images

" J'espère qu'on pourra l'utiliser plus souvent "

Diego Simeone ne se cache pas : il a bien cette option dans un coin de la tête et compte bien l'utiliser à d'autres reprises. "Je l'adore, a-t-il avoué en fin de rencontre au sujet de cette combinaison. Mais cela demande encore du temps, du travail et une condition physique extraordinaire des trois. J'espère qu'à un certain moment, on pourra l'utiliser plus souvent". Pour lui, les trois peuvent être complémentaires. "Costa donne à Morata plus de chances de se sentir libre et confortable. Et comme toujours Griezmann sait profiter de chaque avantage qui se présente devant lui", explique El Cholo.

Cela ne sort pas de nulle part non plus. Et ce n'est pas une expérience inédite à Madrid. Dans le passé, Diego Simeone avait déjà aligné un trio d'attaquants pendant quelques minutes dans un même match (Griezmann, Gameiro et Torres par exemple la saison passée). Mais avec Costa-Morata-Griezmann, il aurait l'envie de le faire plus souvent. Dans cette double opposition face à la Juve, la configuration pourrait ainsi arriver si l'Atlético se retrouve dans l'obligation de marquer pour ne pas quitter l'aventure. En clair, plus au retour qu'à l'aller. Mais la Juve est prévenue.