"Patrimoine mondial", "œuvre d'art", "but de martien" : tout le monde se lève pour Cristiano Ronaldo

Pas besoin d'entretenir le suspense bien longtemps, la presse sportive européenne ne parle que de Cristiano Ronaldo ce mercredi matin. Des journaux espagnols aux gazettes italiennes, en passant par la presse portugaise, française et anglaise, tout le monde se lève pour CR7, auteur d'un doublé et d'une passe décisive face à la Juventus Turin mardi soir, mais surtout d'une bicyclette d'un "autre monde".

"De quelle planète viens-tu ?" s'interroge d'ailleurs malicieusement le quotidien madrilène AS ce mercredi, photo du geste du Portugais à l'appui. Réponse de Tuttosport, le journal sportif pro-Juve : "D'une autre planète". Un titre qui barre aussi la Une du quotidien L'Equipe et que l'on retrouve également au Portugal, via Record, toujours avec cette même bicyclette en illustration.

Un but pour l'UNESCO

Car au-delà de sa performance d'ensemble et de la victoire autoritaire du Real à Turin (0-3), c'est bien ce geste acrobatique qui truste toute l'attention médiatique. "Le BUT" titre ainsi sobrement mais efficacement Marca, conscient que la photo du Portugais s'envolant dans la nuit turinoise suffit à époustoufler.

"Est-ce qu'il s'agit du plus beau but de l'histoire de la Ligue des champions ?", s'interroge d'ailleurs le Daily Mail en Angleterre alors que le quotidien AS, dans ses pages intérieures, propose ironiquement de classer ce but au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Une oeuvre d'art

En Italie, le Corriere dello Sport qualifie l'inspiration de Ronaldo "d'oeuvre d'art", tandis que la célèbre Gazzetta dello Sport s'exclame "CRWOW", ajoutant en légende que la Vieille Dame a été battue "par un martien".

La presse italienne ne manque d'ailleurs pas de souligner que les supporters de la Juventus ont applaudi le Portugais après sa réalisation acrobatique, et que ce dernier les a "humblement" remerciés.

Cristiano, le plus grand ?

Mais comme le veut la tradition, un exploit de Cristiano Ronaldo est toujours suivi d'une comparaison avec Leo Messi. Et à ce petit jeu-là, A Bola a choisi son camp. "C'est le plus grand" tranche ainsi sans surprise le quotidien portugais en faveur de son compatriote.

Et la presse catalane dans tout ça ? A l'aube du match entre le Barça et l'AS Roma, CR7 n'est pas vraiment mis en avant. On le retrouve quand même dans la partie supérieure de la Une de Mundo Deportivo, en plus petit évidemment que son rival argentin et sous le titre suivant : "Hier CR7, aujourd'hui Messi". Un classique.