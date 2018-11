Rybolovlev en garde à vue ?

Dmitri Rybolovlev ne sera peut-être pas présent dans les tribunes de Louis-II pour assister à la rencontre entre Monaco et le FC Bruges ce mardi à 18h55. Et pour cause. Le Monde révèle ce mardi que le président du club de la Principauté est en garde à vue depuis mardi matin pour des faits de "corruption", "trafic d'influence actif et passif" et complicité de ces délits, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte depuis un an. Son domicile aurait fait l'objet d'une perquisition.

Le Monde révélait en septembre 2017 l'existence d'un DVD-Rom dont le contenu laisserait apparaître la présence d'un réseau occulte pour favoriser le milliardaire russe dans le cadre du conflit l'opposant à l'homme d'affaire suisse Yves Bouvier. Dmitri Rybolovlev aurait notamment tenté d'influencer la justice dans cette affaire en ayant recours aux services de Me Tetiana Bersheda.

Des textos issus du mobile de cette avocate montrent, d'après le quotidien, des échanges entre l'entourage du président de l'ASM et des membres de la police judiciaire locale ainsi que l'ancien ministre de la justice de la Principauté, Philippe Narmino, qui avait démissionné après ces révélations. Le Monde évoque ainsi un "Monacogate" qui n'a peut-être pas fini d'éclabousser Rybolovlev.