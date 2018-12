Shakhtar Donetsk: Fonseca veut croire à la victoire contre Lyon

Le Shakhtar est actuellement troisième du Groupe F, à deux longueurs derrière Lyon, et doit impérativement gagner pour pouvoir se qualifier pour les 16es de finale. "Nous affronterons un adversaire très fort demain, mais rien n'est impossible dans le football", a déclaré le technicien portugais mardi devant les journalistes. "Nous avons besoin de cette victoire. Les Lyonnais sont actuellement devant, une victoire ou même un match nul peut leur suffire. Mais pour nous, c'est la victoire ou rien", a expliqué M. Fonseca. "Si cela se produit demain, ce sera quelque chose de fantastique. Tout le monde s'en souviendra et ce sera très bien pour notre équipe."

La préparation du dernier match de poule a été rendue compliquée par la crise géopolitique entre Kiev et Moscou, qui a contraint l'UEFA à déplacer tardivement dans la capitale ukrainienne la rencontre initialement prévue à Kharkiv. Le Shakhtar joue ses matches "à domicile" à Kharkiv, située près de la frontière russe, mais cette ville est passée sous le coup de la loi martiale introduite récemment après un incident diplomatique avec Moscou. "Je pense que l'ensemble de nos joueurs va être ultra-motivé et nous allons tout faire pour gagner et passer" au tour suivant, a ajouté Fonseca. "La meilleure façon de nous qualifier est de jouer notre jeu, sans nous inquiéter du reste", a-t-il conclu.