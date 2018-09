Tottenham: Alderweireld et Trippier absents contre l'Inter par choix technique

"C'est une décision technique", a répété plusieurs fois le technicien argentin pour écarter toute idée de sanction après les défaites en Championnat d'Angleterre face à Watford et Liverpool. "On ne peut pas amener 25 joueurs. Il y a seulement 11 joueurs sur le terrain et sept sur le banc. Voilà la raison", a encore expliqué Pochettino, ajoutant qu'il "n'a jamais puni les joueurs parce qu'on a gagné ou perdu".

Totttenham doit déjà faire sans son gardien titulaire, Hugo Lloris, blessé à une cuisse et indisponible pendant plusieurs semaines, et des milieux de terrain Dele Alli et Moussa Sissoko.