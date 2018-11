Tuchel : "Un geste de respect envers Gigi"

Le PSG va pouvoir compter sur Gianluigi Buffon mardi à Naples. Un atout de poids étant donné son expérience, son charisme et son vécu. "Il connaît le stade, l’ambiance et l’équipe de Naples", glisse Thomas Tuchel. Mais visiblement, le sportif n'a pas forcément été l'unique levier dans le choix de l'entraîneur parisien. En fait, c'était juste évident. "Honnêtement, c'était un geste de respect envers Gigi, a lancé le technicien allemand ce lundi. Nous jouons en Italie, contre Naples, c'était clair qu'il méritait de jouer un match comme ça et de ne pas être sur le banc."

Retenu par Tuchel pour débuter cette rencontre cruciale, Gianluigi Buffon va ainsi découvrir la Ligue des champions avec Paris. Suspendu, il n'avait pas pu postuler lors des trois premières journées. Pendant ce temps, Alphonse Aréola n'a pas démérité, même s'il n'a pas forcément fait preuve d'autorité contre Naples. Au tour de Buffon de démontrer ses qualités dans cette compétition qu'il n'a jamais remportée. "C'est vraiment une chance de pouvoir retourner en Italie, contre Naples, dans un match de Ligue des champions, donc je suis très content, se réjouit l'ancien portier de la Juve. J'espère pouvoir faire un bon match et aider mes coéquipiers."

Vidéo - Buffon : "Mon envie de continuer ne dépend de la Ligue des champions" 00:24

Ce retour en Italie où il est monstre sacré va être un moment particulier. "C'est sûr que ce sont des émotions, enchaîne-t-il. Si j'ai choisi de continuer à jouer à 40 ans, c'est parce que je sais que le football nous offre des émotions que l'on ne peut pas voir ailleurs." Mais pour les Italiens, ce n'est pas anodin non plus : "C'est toujours un plaisir de le retrouver (sur un terrain), même à son âge, explique ainsi Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Napoli. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai toujours un grand respect pour le joueur et une profonde amitié pour la personne." Tuchel ne pouvait définitivement pas faire un autre choix.