0-4 : Monaco humilié par Bruges

L'humiliation est totale pour l'AS Monaco. Ce mardi soir, l'ASM s'est très lourdement inclinée contre Bruges (0-4), dans le cadre de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Alors qu'au bout de 25 minutes de jeu en première période les Belges menaient déjà 0-3, les hommes de Thierry Henry se sont montrés totalement incapables de réagir. Avec cette plus large défaite à domicile de leur histoire en Ligue des champions, les Monégasques, désormais bon derniers du groupe A avec un point, ont quasiment dit adieu à toute compétition européenne cette saison.

Tout avait pourtant bien commencé pour l'AS Monaco. Les dix premières minutes ont même été particulièrement encourageantes, au stade Louis-II. En témoignent la tête non cadrée de Radamel Falcao, puis le face-à-face perdu par Sofiane Diop sur Ethan Horvath (7e). Si les espoirs étaient permis, les Monégasques sont finalement rapidement retombés dans leurs travers. Bien seul aux six mètres, Hans Vanaken a ouvert le score d'une frappe du gauche (0-1, 12e) puis a doublé la mise sur un penalty concédé par Antonio Barreca, coupable d'une main (0-2, 17e). Enfin, Wesley a enfoncé le clou d'une reprise du droit (0-3, 24e). Complètement sonnés, les Monégasques ne pouvaient que constater les dégâts. Avec un manque cruel de tranchant et d'efficacité, le club du Rocher, malgré quelques tentatives de Nacer Chadli (32e), Radamel Falcao (40e) et Sofiane Diop (45e+1), a été trop peu dangereux pour tenter d'inquiéter leurs adversaires.

Et en plus, Glik s'est blessé

Sous les huées de ses supporters de moins en moins nombreux au fil des minutes, l'AS Monaco a continué de tenter. Mais le centre-tir du droit de Djibril Sidibe (51e) puis la frappe contrée du droit de Radamel Falcao aux six mètres (58e) se sont avérées trop timides, comme l'ensemble de la rencontre du club de la Principauté, peu dangereux offensivement et extrêmement fébrile défensivement. Symbole de la faillite monégasque actuelle, Radamel Falcao a cédé sa place à l'heure de jeu, à Gobe Gouano (17 ans) et Han-Noah Massengo (17 ans) a ensuite suppléé Youssef Ait Bennasser.

Et comme si cela ne suffisait pas, Monaco, déjà miné par les blessures, a perdu un nouvel élément, à savoir Kamil Glik, qui a stoppé sa course en se touchant les adducteurs (76e). En toute fin de rencontre, Bruges a réussi à inscrire un quatrième et dernier but. Ruud Vormer s'est joué bien trop facilement de la défense monégasque pour ensuite tromper Diego Benaglio d'une frappe du droit (0-4, 85e). Thierry Henry devra donc attendre avant de goûter à sa première victoire. De son côté, l'AS Monaco est pratiquement éliminée de la Ligue des champions et voit même la Ligue Europa s'éloigner encore un peu plus.