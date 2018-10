73 clean sheets, 72 buts encaissés : Oblak à l'Atlético, des statistiques hors-normes

C'est un chiffre tellement parlant, presque hallucinant, qu'il se suffirait à lui-même. Les statistiques défensives de Jan Oblak sous les couleurs de l'Atlético Madrid montrent à quel point le gardien slovène s'est imposé comme une des références mondiales à son poste. En quatre ans sous les couleurs madrilènes, Oblak a concédé moins de buts qu'il n'a réalisé de "clean sheets" (matches sans encaisser de buts) ! Une véritable prouesse à laquelle vient s'ajouter une régularité bluffante.

Arrivé en 2014 à l'Atléti en provenance du Benfica, Oblak (25 ans) y a eu la charge de remplacer Thibaut Courtois, devenant par la même occasion le gardien le plus cher de l'histoire de la Liga. Un investissement visiblement payant puisqu'il a été sacré meilleur gardien de Liga et de la Ligue des champions en 2016, 2017 et 2018.