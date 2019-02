Massimiliano Allegri (Juventus) : "Ce match doit nous servir de leçon"

"En première période, l'équipe a bien joué, le match était difficile, a remarqué l'entraîneur turinois. L'adversaire laisse peu d'occasions. En seconde période nous avons essayé. Il faut laisser de côté cette défaite, continuer à travailler, jouer en championnat et faire un bon match pour renverser le score. Dire que nous n'avons pas envie de nous qualifier n'est pas vrai. En première période nous n'avons pas été bons, en seconde le match semblait plus facile mais il ne l'était pas. Au retour, il faudra être précis et rapides, oser des passes entre les lignes. L'Atlético est une équipe qui, depuis huit ans, fait en sorte que les équipes jouent mal contre elle. La Juve n'a pas été présomptueuse mais pour jouer contre l'Atlético il faut jouer avec vitesse et précision. Ils font en sorte que tu joues mal et que le match soit lent. Ils défendent très bien, ils peuvent passer 85 minutes à défendre et à dégager les ballons vers l'avant. Nous avons fait une seconde période très laide parce que nous nous sommes endormis. (Sur Ronaldo) Ronaldo a fait un bon match, c'est un joueur habitué à ce genre de matches. Il n'a pas déçu, c'est simplement que nous nous sommes trompés en seconde période. Ce match doit nous servir de leçon pour le match retour."