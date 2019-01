Apnée et panier à linge ou comment Mourinho a contourné une suspension de l'UEFA

"Je suis allé dans le vestiaire en journée et j'y suis resté de midi jusqu'à sept heures", a raconté l'ex-entraîneur de Manchester United au micro de BeIN Sports, expliquant vouloir absolument être présent dans le vestiaire pour faire une causerie à ses joueurs avant ce choc européen.

"J'y suis allé et personne ne m'a vu. Le problème, c'était pour m'en aller après", se remémore le coach portugais de 55 ans. "Alors, l'intendant m'a mis dans le panier à linge et il l'a entrouvert pour que je puisse respirer", détaille-t-il.

"Mais quand il l'a sorti du vestiaire, les officiels de l'UEFA le suivaient et voulaient absolument me trouver, conte le "Mou". Il a donc fermé le panier et je ne pouvais plus respirer."

"Quand il l'a rouvert, j'étais en train d'étouffer", assure le décidément "Special One".