Après PSG - Manchester United (1-3), grosse altercation entre Neymar Sr et Cantona

Il y avait du beau monde mercredi en corbeille VIP au Parc des Princes pour assister au naufrage du PSG face à Manchester United (1-3). Mais pas forcément une bonne ambiance. A en croire les informations de RMC ce vendredi, une vive altercation aurait eu lieu entre le père de Neymar et Eric Cantona, accompagné de proches, au coup de sifflet final.

Entouré de plusieurs amis, Canto aurait fêté bruyamment la victoire, à quelques rangs du box des Neymar. La légende mancunienne et un de ses amis auraient ainsi provoqué les Brésiliens présents en mimant un "chut", le doigt sur la bouche accompagné d’autres provocations, visant plus précisément la star brésilienne, dans le vestiaire parisien à ce moment là.

Se sentant insulté, Neymar Sr aurait alors vivement réagi et se serait rendu dans le box de Canto et ses proches. Des insultes auraient alors fusé et le père de la star aurait poussé l’ami qui accompagnait l’ancien numéro 7 mancunien. Pour éviter tout débordement supplémentaire, la sécurité serait intervenue pour éviter une bagarre qui se dessinait. Finalement, Canto a terminé sa nuit dans le vestiaire mancunien pour fêter la victoire des Red Devils.