Au PSG, la peur de la Remontada ne doit pas avoir sa place

C'est un mot qui hante le PSG. On ose à peine le prononcer dans les travées du Parc des Princes. Mais il revient quand même inlassablement : la Remontada. Depuis le 8 mars 2017 et le fracassant 6-1 qui avait permis au Barça d'effacer la lourde défaite du match aller au Parc (4-0), Paris doit vivre avec. Assumer les moqueries. Répondre aux références régulières à cet événement unique. Et gérer la peur de revivre un tel traumatisme. Pourtant à un moment, il serait bon de tourner la page. Et d'arrêter de ressasser cet épisode. Surtout pour ce huitième de finale retour face à Manchester United.

Quelques minutes après le coup de sifflet de cette victoire mémorable du PSG à Old Trafford (0-2), le mot s'est cependant déjà immiscé dans les discours. Des journalistes notamment. Dans les coulisses du stade mythique des Mancuniens, des questions sont revenues sur une possible Remontada. "Comment l'éviter ?" "Deux ans plus tard, les Parisiens sont-ils aujourd'hui armés pour ne pas subir ça ?" Julian Draxler ou encore Thiago Silva ont balayé les questions sur ce thème. Avec une petite pointe d'exaspération. Comme pour essayer de stopper ce come-back du boomerang catalan. Depuis, le fantôme de la Remontada a cependant fait son petit bonhomme de chemin et est revenu dans les esprits.

Julian Draxler (PSG)Getty Images

La mission de Paris est aussi de chasser ce fantôme

Ce weekend après le succès de Man U face à Southampton (3-2), Ole Gunnar Solskjaer a ainsi gentiment rappelé cette soirée catalane : "Qui sait… Manchester a déjà fait de beaux retours. Et nous avons vu de beaux retours en Ligue des champions ces dernières années. Par exemple, le PSG en a subi un contre le FC Barcelone…", a lancé le manager mancunien. Même Thomas Tuchel a dû en parler. "La peur ? C’est dans la tête seulement. Il y a des gars qui ont joué contre Barcelone. Cette chose est arrivée, et cela peut toujours arriver qu'on gagne et qu'on perde ensuite. Mais c'est le sport, c'est absolument normal. Je ne peux que répéter que le défi est de rester calme et d’être concentré sur notre objectif".

Le contexte est différent mais le spectre de la Remontada est bien là. Pourtant, ce n'est pas le FC Barcelone de Lionel Messi, Neymar ou Suarez en face, Manchester United est même très diminué pour ce choc avec la suspension de Pogba et des blessures en pagaille (Herrera, Mata, Lingard, Matic, Darmian, Valencia, Martial, Sanchez…). Et ce n'est surtout plus le même PSG, qui reçoit cette fois-ci au retour. Le phénomène Kylian Mbappé a débarqué, Neymar aussi même s'il sera en tribunes pour ce choc et surtout des cadres expérimentés comme Daniel Alves et Gianluigi Buffon sont aujourd'hui là pour montrer le chemin à suivre. Enfin, le champion de France n'est plus guidé par le même technicien, le charismatique Thomas Tuchel ayant remplacé Unai Emery sur le banc parisien.

Tous ces changements sont loin d'être anodins. Et n'ont été réalisés que dans un seul but : faire passer un cap au PSG en Europe et éviter de revivre le drame barcelonais. Car c'est bien l'autre défi de cette équipe parisienne, qui avait déçu la saison passée sur le Vieux Continent avec une nouvelle élimination en 8es : le PSG doit réussir à passer outre cet encombrant fantôme. Si cela peut sembler surréaliste de le voir ressurgir avant ce choc européen et vu le contexte, Paris ne peut pas s’en étonner : il sait qu'il doit faire ses preuves en Europe pour le chasser définitivement. Et cela passe par la confirmation de son succès mancunien. Le tout sans trembler.