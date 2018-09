Avant Manchester City - OL : Nos cinq conseils aux Lyonnais pour éviter la fessée

"Je me fous du résultat à City, je veux le contenu et l’attitude". "À City, les critiques nous prédisent le déluge". En deux phrases à L’Equipe mardi, Jean-Michel Aulas a tenté la stratégie du contrepied. Après un début de saison mitigé ayant accentué la pression autour de Bruno Genesio, l’OL se présente dans la peau d’un gibier quasiment sûr d’être chassé ce mercredi à l’Emirates Stadium.

Il faut dire que Manchester City ne laisse rien au hasard et prend un malin plaisir à déchiqueter les proies mises sur son chemin. La formation de Pep Guardiola, classé plus gros favori de cette C1 selon notre rédaction, est une formidable machine à jouer et à marquer. La saison passée, les Skyblues présentaient une moyenne de 2,8 buts/match en Premier League. Un taux grimpant à 3,2 buts à domicile. Autant le dire d’emblée, la mission lyonnaise ressemble à une mission suicide.

Vidéo - Real, Barça, Juventus, PSG ? Nos favoris pour la Ligue des champions 01:34

En délicatesse défensivement, bien moins armé techniquement et tactiquement que la formation mancunienne, l’OL s’avance sans grandes certitudes sur son niveau face à l’équipe européenne qui en présente sans doute le plus. Seule "bonne" nouvelle au tableau des hommes de Genesio : l’absence de Kevin de Bruyne, blessé de longue date, dont la qualité de passe aurait fait des ravages. Alors, Lyon peut-il éviter la boucherie ? On a essayé de trouver des axes d’espoir pour les Lyonnais.

Ne pas se voir trop beau

C’est un conseil évident qui s’applique à tous les matches de l’OL. Mais face à City, il prend une toute dimension. Car l’OL ne pourra pas imposer son jeu au géant anglais. C’est ainsi. Bâti à la force des millions, l’armada mancunienne présente trop de talent et de confiance pour espérer autre chose qu’un match à sens unique, au moins en termes de possession. Alors que l’OL présente un taux de possession proche de 60% en L1 cette saison, il faudra revoir ses ambitions à la baisse.

Car en face, City et Guardiola ont édicté la monopolisation du ballon comme valeur cardinale. C’est simple, pour l’entraîneur catalan, c’est le meilleur moyen de se défendre. Dès lors, le taux des Citizens frôle encore les 65% cette saison outre-Manche. Autrement dit, si l’OL se présente en voulant jouer le jeu et en étant ouvert aux quatre vents, c’est la fessée assurée. Être appliqué tactiquement et solidaire collectivement, voilà la solution pour limiter la casse.

Neutraliser Fernandinho pour forcer City à relancer long

D’après les dernières indiscrétions côté lyonnais, Bruno Genesio serait enclin à abandonner son 4-3-1-2 pour repasser dans un 4-3-3 plus en adéquation aux besoins lyonnais mercredi. Car la clé sera forcément tactique pour l’OL. Dans cette voie, l’OL pourra s’inspirer de Liverpool qui a été la seule équipe, ou presque, à trouver la faille face à Pep Guardiola.

Vidéo - L'instant tactique : la force de Liverpool, c'est le contre-pressing à la sauce Jürgen Klopp 01:56

La solution d’un pressing haut tout terrain initié par Klopp semble compliquée à appliquer pour l’OL, surtout avec des joueurs comme Nabil Fekir ou Memphis Depay, pas forcément connus pour leurs ténacités défensives. En revanche, si l’OL parvient à bloquer Fernandinho, véritable plaque tournante au milieu, ses chances pourraient grimper en flèche. Premier joueur recherché, le Brésilien est celui qui s’occupe souvent de la première relance. En le bloquant au milieu, notamment par le joueur choisi en attaquant de pointe, il forcerait Laporte et Otamendi à allonger le jeu, faisant forcément baisser le taux de passes réussies de City et réduisant du même coup la fluidité du jeu mancunien. Mais croire que cela suffit serait mentir.

Une organisation défensive ultra-regroupée

Là encore, les Reds de Jürgen Klopp peuvent être une source d’inspiration pour l’OL. Notamment en termes de combativité et de bataille sur les seconds ballons. Mais de manière plus pragmatique, le club français peut aussi prendre exemple sur ce qu’a réussi Wolverhampton cette saison (match nul 1-1).

L’organisation des Wolves était simple : un 5-4-1 avec une présence dans l’axe renforcée. L’OL pourrait utiliser un schéma défensif presque similaire pour boucher les espaces derrière. L’idée est simple : présenter deux lignes serrées pour éviter aux milieux de terrain adverse de se glisser dans les intervalles et mettre la pagaille derrière. Pour cela, il faudrait que les artistes Depay et Fekir passent davantage de temps à couvrir les montées des latéraux adverses qu’à attaquer.

Il faudra aussi suivre absolument les projections mancuniennes. De nombreux buts de City ont été marqués la saison dernière après des séquences copiées-collées ou presque : le relayeur (Silva ou De Bruyne la saison passée) sert son ailier pour reproposer instantanément dans la profondeur. S’il n’est pas suivi dans sa course et s’il est servi correctement, il a alors tout loisir à marquer ou faire la dernière passe. Suivre son joueur et ses déplacements sera donc primordial. Sans pour autant céder à la facilité du marquage individuel sous peine de sombrer face à la qualité technique de l’effectif mancunien.

Vidéo - L'instant tactique : comment Guardiola a mis l’Angleterre à ses pieds 02:47

Briller en contre et sur coup de pied arrêté

Voilà pour l’aspect défensif des choses. Mais devant, comment espérer aller gratter quelque chose ? En se montrant réaliste, évidemment. Mais surtout inspirés. Portée par son amour du jeu offensif, l’équipe de Guardiola se retrouve parfois prise au piège. Avec des latéraux aussi offensifs, les espaces laissés dans le dos de ceux-ci sont souvent sources de contre-attaques dévastatrices.

Avec Depay, Traoré voire Cornet, l’OL dispose de joueurs à même de profiter allègrement de ces contre-attaques hypothétiques. Encore faudra-t-il faire les bons choix dans le dernier geste. Autre point à travailler forcément : les coups de pied arrêtés. Qu’ils soient directs ou non, ceux-ci permettront à la formation lyonnaise de s’approcher d’une surface de réparation dans laquelle ils ne devraient pas passer beaucoup de temps. Alors, autant optimiser cette présence.

Dernier point qui semble être une évidence : si Anthony Lopes pouvait être dans un jour de grâce, cela faciliterait forcément la mission lyonnaise.

Anthony Lopes, le gardien de l'Olympique Lyonnais, face à Bordeaux, le 28 janvier dernierGetty Images

Ne pas hésiter à "pourrir" le jeu

C’est moche, oui. Mais ça n’en reste pas moins une stratégie à prendre en compte : faire en sorte que les Citizens sortent de leur match. Dans ce domaine, force est de constater que ces dernières saisons, les Lyonnais ont connu de nombreux épisodes où l’action n’était plus forcément sur le terrain. Du coup de pied de Mendy sur Tolisso lors de Monaco-OL en 2015 aux échauffourées au Vélodrome la saison passée, les ouailles de Bruno Genesio ont souvent su gérer des situations brûlantes en gardant la tête froide, non sans rajouter de l’huile sur le feu.

Compter uniquement sur cette stratégie serait évidemment une erreur pour les Gones mais face à un groupe encore jeune, jouer de son vice peut être un atout. En espérant pour Jean-Michel Aulas que cela ne soit pas le seul. Car s’il affirme que le résultat importe peu mercredi, une fessée en mondovision ferait tâche. Même face à l’armada mancunienne.