Avant Monaco - Bruges - Moussa Sylla, espoir dans le désespoir

Dans un océan de marasme, la moindre vague de fraîcheur est facilement remarquable. En pleine dépression malgré l’arrivée de Thierry Henry sur le banc, l’AS Monaco n’a eu qu’une satisfaction à tirer de sa sale passe actuelle : l’émergence de nouveaux visages. Avec en premier lieu celui d’un gamin de 18 ans. Un gamin que le club monégasque n’a même pas eu à acheter à prix d’or.

Quand un jeune attaquant rapide débarque dans l’équipe première monégasque, il s’agit évidemment de l’observer au plus près. Jurisprudence Mbappé oblige. Surtout quand celui-ci se signale d’entrée. Après deux entrées en jeu face à Guingamp et Amiens, Moussa Sylla avait crevé l’écran en fin de saison passée face à Caen (2-1) en Ligue 1. Deux buts de renard des surfaces pour un joueur qui s’éloigne pourtant du profil des buteurs à papa, habitués à chasser dans les seize mètres. Avec ses jambes, Sylla est avant tout un joueur d’espaces.

Forcément, quand le patron à bord s’appelle Thierry Henry, l’un des premiers spécimens à s’être éloigné de la surface pour y arriver lancé, ça colle. C’est finalement Titi qui décrivait le mieux le jeune homme après le match aller face à Bruges (1-1) : "Je me suis basé sur ce que j’ai vu depuis que je suis arrivé. Les trois-quatre actions que l’on a à Strasbourg, le penalty que l’on obtient, ce sont ses appels qui les créent. C’est lui qui crée les appels de balle, on voit ce que le petit est en train de nous donner, il évolue et apporte ce qu’il a à apporter".

À la finition, ce n’est pas encore ça…

C’est face au club belge que l’AS Monaco version Henry a délivré son meilleur match. C’est aussi lors de ce match que Sylla a enfin ouvert son compteur cette saison avec un appel en profondeur ponctué d’une frappe croisée dans le petit filet opposé. Un geste encore trop rare pour lui. Cette saison, il a profité des blessures de Stevan Jovetic et Radamel Falcao pour s’installer en pointe et mettre la concurrence de Pietro Pellegri voire Willem Geubbels derrière lui. Le bilan ? Dix matches (huit titularisations) pour un seul petit but.

Logique pour un jeune qui découvre encore le haut niveau. À la même époque l’an passé, il enchaînait les pions en National 2 (19 matches, 14 buts) après avoir fait le bonheur des U19 monégasques. Remarqué du côté de Brétigny, pensionnaire de l’INF Clairefontaine mais surtout international U16, U18 et U19, il est récemment passé dans la catégorie d’âge supérieur. Mais la L1, et la C1 par extension, c’est encore autre chose.

Vidéo - Après le cauchemar, l'embellie européenne pour les clubs français ? 01:45

Face à Bruges, à l’aller, il avait raté une occasion en or qui aurait permis de mener 2-0. Après avoir résisté au contact du défenseur belge, dribblé parfaitement Letica, il avait trop croisé sa frappe du gauche devant le but vide. "Je l'élimine mais j'aurais dû prendre mon temps et le mettre du pied droit", avait-il expliqué après coup, partagé entre la fierté d’avoir marqué et le sentiment de ne pas avoir fait le travail jusqu’au bout.

En grande difficulté face à Reims (1-0) où son rôle de pivot aura été compliqué à assumer face au bloc défensif rémois, il a été remplacé par Radamel Falcao, de retour de blessure. De quoi l’inquiéter pour son temps de jeu dans les semaines à venir ? Une erreur au regard de son association avec le Tigre. Habitué à jouer des bras avec les centraux adverses, le Colombien a souvent permis à ses coéquipiers d’attaque de prendre l’espace et la profondeur. Là où Sylla excelle. De quoi donner des idées à Titi, lui qui a adoré profiter du jeu d’appui de Trezeguet ou Anderson à ses débuts ?