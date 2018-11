Avant Naples-PSG : Kylian Mbappé, des sorties européennes à réparer, un rêve doré à assumer

C’est l’apanage des grands. Le revers de la médaille. Kylian Mbappé n’a pas encore 20 ans. Mais fait déjà partie de la caste des grands. Surtout depuis le Mondial russe. A force d’habituer le monde du football à des sorties XXL, celles plus anonymes font forcément parler. Son talent réclame d’être scintillant tous les jours, tous les soirs. Et peut-être encore plus lorsque l’hymne de la Ligue des champions retentit.

Le problème, c’est que dans les grands matches du PSG en C1, le prodige français a eu tendance à ranger ses habits de lumière. La saison passée, face au Real, à l’aller comme au retour, il n’aura pas porté le club parisien. Cette saison, son bilan face à Liverpool (3-2) et Naples (2-2) reste loin du compte. Son but à Anfield sauve quelque peu les apparences. Mais pour le reste…

Face au cador anglais, il a perdu la majeure partie de ses duels, a fait preuve d’une trop grande nonchalance sur ses rares incursions et a même "offert" une perte de balle fatale à l’entrée de la surface à quelques secondes du coup de sifflet final. Au Parc, face notamment à l’impassable Kalidou Koulibaly, Mbappé a fait peu de différences offensives et même raté la seule balle de but à son avantage sur un service de Neymar. Pire, il s’est signalé par un investissement défensif scandaleux, proche du néant. De là à dire qu’il doit se racheter…

Vidéo - Di Maria : "Si Mbappé prétend pouvoir être un leader, il le peut" 00:37

Meilleur buteur européen du début de saison

Au regard de l’investissement consenti et du talent du bonhomme, Paris est en droit d’attendre autre chose. L’excuse de la jeunesse, valable la saison passée, ne tient plus au regard des performances du Français à la Coupe du monde. La Russie lui a fait franchir un cap indéniable mais le club parisien ne l’a pas encore expérimenté dans ces matches à haute intensité. Un regret quand on sait que c’est cette même C1 qui l’a fait exploser au plus haut niveau. Motif d’espoir pour les Parisiens, deux tiers des buts du prodige dans la plus grande compétition européenne ont été marqués à l’extérieur (8/12).

Champion du monde en titre, meilleur jeune joueur de la compétition, deuxième meilleur buteur ex-aequo de la compétition avec 4 réalisations (sans penalty), meilleur buteur de Ligue 1 et actuel meilleur buteur européen du début de saison dans les 5 "grands championnats". Mbappé, à l’heure actuelle, c’est tout ça.

Kylian MbappeGetty Images

Correct dans les stats l’an passé (21 buts, 15 passes en 46 matches), il semble avoir franchi un palier très net cet été. En onze matches, il pèse déjà 13 buts et 4 passes décisives. Et, sans sa suspension de trois matches après son coup de sang face à Nîmes, il pourrait être encore plus haut. Son quadruplé face à l’OL ou son entrée en jeu décisive face à l’OM a prouvé que la Ligue 1 était trop petite pour son talent. Sous la liquette du PSG, la C1 reste pour l’instant trop grande.

Dernière ligne droite du vote au Ballon d’Or

Au rythme auquel le prodige avance, cette vérité devrait rapidement s’effacer. Pourquoi pas dès mardi dans un timing parfait pour lui. Au San Paolo, Kylian Mbappé disputera son dernier match avant la clôture du vote au Ballon d’Or le 9 novembre prochain. Le Français, eu égard à son CV en 2018, est un candidat crédible alors que le favori, Luka Modric, patine ces dernières semaines.

Vidéo - Son début de saison peut-il faire perdre le Ballon d'Or à Modric ? 04:16

Moins décisif qu’Antoine Griezmann sur l’année civile, il s’est en revanche signalé par des coups d’éclats planétaires qui marquent, venus récompenser sa Coupe du monde accomplie. Son doublé face à l’Argentine, bien sûr, accompagné du scalp de Lionel Messi, quintuple Ballon d’Or, et d’un message du roi Pelé. Son quadruplé face à l’OL, dans une moindre mesure, est venu renforcer une candidature dont la campagne aura été particulièrement efficace à l'automne. Au niveau international, qu’on le regrette ou non, il semble bien être le Français le plus à même de succéder à Zidane au palmarès du prestigieux trophée.

Forcément, pour ce dernier match avant la clôture du vote, alors que beaucoup d’électeurs attendent pour communiquer leur vote, la tentation de frapper un dernier grand coup est grande. En 1992, Marco Van Basten avait raflé un trophée promis à Hristo Stoichkov après deux quadruplés consécutifs, face à Göteborg en Ligue des champions et en Série A face à… Naples. D'ores et déjà impossible à imiter pour Mbappé, certes. Mais suivre cette voie est tellement tentant…