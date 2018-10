Avant OL - Shakhtar - Le huis clos, ça change quoi ? "Émotionnellement, c’est perturbant"

À l’échelle d’un stade, c’est un petit drame. Ce mardi, le Parc OL aurait dû retrouver la Ligue des champions avec une ambiance de feu, rappelant les plus belles heures lyonnaises du côté de Gerland. Pour son premier match à domicile de Ligue des champions cette saison, l’enceinte lyonnaise va pourtant écouter l’hymne de la compétition dans un silence de cathédrale. Car ce mardi, c’est huis clos.

Sanctionné par l’UEFA après les débordements connus lors du huitième de finale retour de Ligue Europa la saison passée, l’OL va devoir confirmer sa brillante victoire face à City (1-2) dans un stade qui va sonner creux. Un détail ? Vraiment pas à en croire Christian Gourcuff. "C’est sûr que ça a une influence. Émotionnellement, c’est perturbant" explique celui qui a vécu deux huis clos encore récemment, lorsqu’il entraînait le Stade Rennais.

"Il manque quelque chose, c’est indéniable. On a l’impression qu’au niveau du rythme, c’est ultra différent. Ce sont des éléments qu’on ne maîtrise pas en tant que coach", détaille le Breton. Même si ça dépend du contexte actuel de l’équipe, c’est quand même très déstabilisant."

Christian Gourcuff lors d'un match à huis clos à Saint-EtienneGetty Images

" Encore pire dans un grand stade "

Ricardo Faty, qui en a connu quelques-uns dans sa carrière, en Grèce ou en Turquie, ne dit pas autre chose : "Franchement, ça change beaucoup de choses. C’est dur de trouver la motivation, même si c’est un match officiel. Des tribunes vides, savoir qu’il n’y aura personne... Ça demande un effort supplémentaire."

Mauvaise nouvelle pour l’OL, la taille du stade change aussi beaucoup de choses comme le précise le milieu du MKE Ankaragücü : "Je crois que c’est encore pire dans un grand stade. Quand tu vois une enceinte qui aurait pu être remplie de 40 000 personnes qui sonne creux, c’est compliqué."

"Les joueurs les plus affectés sont ceux qui ont besoin de ça pour se motiver, surenchérit Gourcuff. Les vrais pros qui sont joueurs et aiment simplement jouer au foot réussisse à passer outre. Les autres, qui ont besoin d’être porté par un public, perdent vraiment un repère". Alors, pour éviter l’aspect "match d’entraînement" comme le nomme Faty, rien de tel qu’un bon choc pour rentrer dans le bain.

Car qui dit huis clos dit bruits de terrain omniprésents. C’est d’ailleurs dans ces ambiances-là que le téléspectateur se rend mieux compte de l’intensité réelle d’un match professionnel. Contacts, bruits du ballon et consignes, tout y est amplifié. "C’est le seul petit plus d’un huis clos, nous explique Xavier Demuyter, réalisateur pour des événements sportifs. C’est vrai que quand ça claque, c’est impressionnant. Le contact pied/protège-tibia, on l’a vraiment. C’est la force des micros, ça rajoute du charme. D’habitude, il y a deux choses qu’on a du mal à appréhender : la vitesse réelle et l’impact. Là, c’est pas mal."

Mais, comme pour les pros, filmer un match à huis clos demande beaucoup plus de concentration qu’habituellement. "On meuble beaucoup plus par rapport aux sons. Quand les attaquants font leur appel de balle, quand les coaches parlent à leurs latéraux, il faut vite être dessus. Il faut aussi travailler sur des plans plus serrés, sur les gros plans pour éviter le béton derrière parce que c’est d’une tristesse…"

Un caméraman filme dans un stade vide - 2016Getty Images

" On n'a plus l’excuse du bruit pour le coach "

Ce silence ne peut-il pas, pourtant, devenir une arme pour les équipes ? "C’est sûr que c’est plus simple pour communiquer, pour entendre les consignes du coach. On n'a plus l’excuse du bruit pour faire semblant de ne pas avoir entendu ce qu’il nous avait dit", rigole Faty. Pour Christian Gourcuff, cela ne change pas spécialement grand-chose.

"Normalement, tout est fait en amont pour mon équipe. Et puis les consignes adverses, elles sont souvent pour le latéral ou le joueur excentré, le reste c’est pour le show donc tactiquement, cela ne change pas grand-chose" détaille-t-il.

En revanche, dans un contexte brûlant, cela peut clairement être la mèche qui fait tout péter. Gourcuff toujours : "On entend les réactions et propos du banc adverse. Donc si c’est négatif, ça peut avoir un effet. A Saint-Etienne, c’était assez sympa avec Christophe Galtier. Mais, dans l’autre sens, ça peut monter en tension".

Le Parc OL sait à quoi s’attendre. "Le stade n’est pas désert pour autant puisqu’entre les joueurs, la corbeille des présidents ou les différents techniciens, on peut grimper jusqu’à 100 personnes présentes au stade", détaille notre réalisateur. Bien loin des 58 000 supporters présents le 25 février dernier pour le derby face à l’ASSE, record du stade.

Alors, un dernier conseil aux Lyonnais avant ce rendez-vous déjà décisif en Ligue des champions ? C’est Ricardo Faty qui s’y colle : "Il faut garder la motivation à tout prix. C’est frustrant mais il faut garder en tête la performance et jouer pour les trois points. Il n’y a que ça en jeu". Car pour le clapping d’après-match, l’ovation post-but ou l’exclamation collective liée à un dribble enchanteur, il faudra repasser.