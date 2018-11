Avant PSG - Liverpool : Marco Verratti, la présence cruciale ?

Un homme ne peut pas tout changer. Mais il peut y contribuer. Paris espère que Marco Verratti sera cette perle rare. Absent (suspendu) à l'aller sur les bords de la Mersey, le petit Italien du PSG va participer à la bataille du milieu au Parc des Princes. Au grand bonheur de Thomas Tuchel. Avec ou sans Verratti, ce n'est en effet pas la même histoire pour Paris. Si ce n'est pas non plus un gage de réussite, il a les atouts pour rabattre les cartes contre les Reds.

Les qualités du "Petit Hibou" sont bien connues. Avec son sens de la passe, sa facilité technique, son sang-froid face au pressing adverse ou encore sa capacité à gratter des ballons, Verratti aide à équilibrer le PSG par son activité à la construction et à la récupération. Souvent premier relanceur de sa formation, il est un relais essentiel. Par sa présence, sa protection de balle et sa science de la relance, il aère le jeu parisien.

Neymar, Marco Verratti et Angel Di Maria (PSG) - Ligue des championsGetty Images

Moins présent dans l’animation…

Son poids dans l'animation parisienne a cependant baissé cette saison. Sans Thiago Motta et un vrai 6 pour l’épauler, il ne rayonne plus autant. Surtout, le choix de placer Neymar comme meneur de jeu réduit son impact. Logiquement, l'ancien de Pescara a moins les clefs du jeu. Aujourd'hui, le premier recherché est le Brésilien. Pas Verratti. A tel point que l’Italien a même été plus à l'aise ces dernières semaines quand il a porté le maillot de l'Italie où il évolue aux côtés de Jorginho.

Son rôle au PSG reste cependant crucial. Et face à Liverpool qui avait bousculé Paris à l'aller, l'avoir ne sera pas du luxe. Mercredi, il serait ainsi bon de le voir prendre plus d'épaisseur dans la création. Mais la présence de Verratti peut surtout s'avérer déterminante pour son agressivité sur le porteur adverse. C'est en effet dans ce domaine – celui du premier pressing - que les Parisiens avaient péché à l'aller à Anfield. Avec Verratti, Tuchel possède un homme pour changer la donne.

Marco Verratti (PSG)Getty Images

… mais crucial dans le pressing

Cependant, il y a un doute. Sur la capacité de Verratti à être le "Grande Marco" dans ce genre de chocs. En L1, il n'y a pas de débat. Face à Saint-Etienne, Lyon, Marseille ou encore Lille, il a affiché tous ses atouts lors de cet exercice 2018-2019. Mais en Ligue des champions, ce n'est pas forcément la même histoire. Dans le passé, il y a tout eu. Des duels au sommet où il a répondu aux attentes (lors de la double confrontation face à Chelsea en 2015 par exemple) et d'autres où il est passé à côté (contre le Real Madrid la saison passée).

Cette saison, Marco Verratti ne survole d'ailleurs pas les débats sur la scène européenne. Face à Naples, il n'a pas démérité. Mais il a manqué d'impact. Si la nouvelle donne avec Neymar en "10" peut l'expliquer, sa tendance à trop tarder à relâcher le ballon a même été pointée du doigt au retour. Pour voir briller Paris répondre au défi des Scousers, Tuchel aura cependant besoin d'un grand Verratti. Et surtout d’un Verratti accrocheur, agressif dans le bon sens du terme pour harceler haut le porteur adverse. Tout ce que Paris n'avait pas vu à l'aller.