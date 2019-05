L'accusation est lourde. Et elle est signée Cornel Dinu, ancien joueur et sélectionneur roumain. Dans son autobiographie, ce dernier accuse Bernard Tapie, ancien propriétaire de l'OM (1986-1994), d'avoir corrompu le match face au FC Bruges lors de l'édition de la Ligue des champions 1993, remportée par le club olympien face à l'AC Milan (1-0). Selon Dinu, Tapie aurait alors demandé à son entraîneur, le Belge Raymond Goethals, d'approcher ses compatriotes pour qu'ils laissent filer le match. Pis, ce dernier, décédé en 2004, aurait également été missionné pour acheter l'arbitre du match, le Roumain Ion Craciunescu.

Pour recontextualiser, le match entre Bruges et l'OM, qui se déroulait le 20 avril 1993, était décisif pour les Olympiens. Pour rallier la finale, ces derniers devaient l'emporter pour terminer devant les Rangers. Ce fut chose faite avec une victoire (0-1) avec un but d'Alen Boksic (2e minute). Cornel Dinu, lui, raconte le moment où il a rejoint l'hôtel de l'OM. Nous sommes le 19 avril, soit à la veille de la rencontre.

"Cornel, je vais gagner demain sans aucun problème"

"Cornel, je vais gagner demain sans aucun problème. Je suppose que tu sais que ce vieux décati de Goethals est originaire de Bruges, se confie Tapie selon lui. Grâce à lui, j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher les Belges de nous causer des ennuis. Nous gagnerons facilement. En ce moment même, il (Goethals) attend que je lui parle de l'argent dont il a besoin pour sa mission." Les propos sont à retrouver dans le livre du Roumain, dont Mediapart publie en exclusivité quelques extraits.

Les joueurs de l'OM soulèvent la Coupe des clubs champions, le 26 mai 1993 à MunichPanoramic

Mais quel rôle a donc alors joué Dinu ? "J'ai aussi besoin de ton aide pour l'arbitre, car je veux qu'il s'abstienne de donner un carton jaune à Basile Boli. Si Boli est sanctionné, il sera suspendu contre Milan en finale. Pour cela, l'arbitre recevra 20.000 dollars", lui aurait alors signifié le patron de l'OM. Quelques heures avant le match, il retrouve alors l'arbitre en pleine forêt pendant que ce dernier effectue son jogging.

Tapie dément formellement

"Je lui ai dit ce que Tapie m'avait demandé, et sa réponse a été exactement celle à laquelle je m'attendais : "Je dois seulement faire ça ? Ne pas sanctionner Boli ?"", raconte Dinu. Il précise que la somme de 20.000 dollars a été versée quelques semaines plus tard. "Le match se déroulait selon le scénario préétabli que Tapie nous avait décrit la nuit précédente. L'équipe locale n'a pas bousculé Marseille, elle donnait l'impression de ne pas pouvoir marquer même si le match avait duré plusieurs heures de plus. Malgré quelques tacles appuyés, Boli n'a pas été averti", ajoute-t-il.

Bernard Tapie lors du match VA-OM le 20 mai 1993.AFP

Les deux intéressés, interrogés par Mediapart, démentent formellement. "Le monde du football va bien rire. Goethals pour acheter Bruges ou acheter un arbitre pour que Boli n'ait pas de carton rouge, vous êtes tout simplement ridicule ! C'est tout de même hallucinant que n'importe qui puisse accuser quiconque sans preuves, ni témoignages (...) Ce Monsieur (Cornel Dinu) a intérêt d'apporter des éléments de preuves ou de témoignages de ce qu'il avance ! Trente ans après, il a mis du temps pour mettre sa conscience en paix", répond Tapie, alors que Ion Craciunescu, l'arbitre, assure qu'il ne "veut pas prêter attention à ce que dit Cornel Dinu".

"Il peut aboyer tant qu'il veut", lâche-t-il. Ces révélations interviennent trois mois après l'accusation de Marc Fratani, ancien proche de Tapie, qui assurait avoir corrompu un arbitre d'un PSG - OM pendant cette période.