Bruno Genesio "frustré et "déçu"après Hoffenheim, Jean-Michel Aulas salue un match "fantastique"

L'OL y était presque. Pour une poignée de secondes, Memphis Depay et ses coéquipiers n'ont pas ramené les trois points d'Hoffenheim (3-3), mardi soir. Plus qu'une simple victoire, ce succès aurait eu des allures de sacré hold-up, tant la prestation des hommes de Bruno Genesio était loin d'être convaincante. L'entraîneur lyonnais en était d'ailleurs bien conscient après la rencontre.

"C'est un sentiment mitigé, nous sommes frustrés et déçus de n'avoir pas su tenir ces trois points jusqu'au bout", explique le coach de l'OL. "Mais le score n'est pas immérité vu le développement du match (...) Se replier en défense et subir n'aurait pas été la bonne solution, nous ne sommes pas une équipe bâtie pour ça, nous sommes une équipe faite pour jouer. Et sur la fin du match nous avons trop reculé, trop subi...", poursuit-il.

Heureux du résultat "positif", Bruno Genesio sait que l'OL a toujours son destin "entre les mains" en vue d'une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Du côté de son président, la satisfaction était en tout cas totale.

"Un match fantastique"

Pour Jean-Michel Aulas, l'OL a en effet réalisé un match tout simplement "fantastique". "J'avais dit que si on faisait match nul ce serait un exploit, car je connais la valeur d'Hoffenheim, une équipe fantastique. Faire nul alors que la victoire tendait les bras c'est décevant, mais il faut regarder globalement le match", a confié le président lyonnais en zone mixte.

L'équipe lyonnaise durant Hoffenheim - OL en Ligue des championsGetty Images

"J'ai l'impression qu'il y avait hors-jeu sur le troisième but (...) On aura l'avantage de jouer deux matches à domicile. On n'a pas perdu nos chances mais peut-être laissé passer une opportunité, se désole toutefois Aulas. C'est une équipe vraiment ambitieuse, qui a su tirer parti d'un certain nombre d'opportunités. On était menés 2-1 avec une équipe physiquement extraordinaire. Elle m'a rappelé le Bayern de 2010. Il faut en tirer les leçons".

Nagelsmann conteste l'arbitrage

Du côté du club allemand, la satisfaction était également là. "Finalement je suis content de ce troisième but et de ce point marqué, très important pour le classement. Nous avons fait un match remarquable", a expliqué l'entraîneur Julian Nagelsmann, qui n'a toutefois que peu goûté à l'arbitrage du soir...

"ll ne donne que trois minutes de temps additionnel alors qu'il y a eu six buts et six changements, et que deux changements de Lyon ont duré 1 minute 30, proteste l'Allemand. Il y avait aussi une main dans la surface lyonnaise qui aurait dû valoir un penalty."

Les retrouvailles entre les deux équipes auront lieu le 7 novembre prochain, au Groupama Stadium de Décines.