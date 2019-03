C1 - Cristiano Ronaldo avertit l'Atlético : "Nous sommes prêts à vivre une soirée spéciale"

Le couteau entre les dents, Cristiano Ronaldo est déjà prêt à en découdre. A la veille du 8e de finale retour de Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid, l'attaquant de la Juventus a exprimé sa détermination à l'idée de créer l'exploit et d'éliminer le club madrilène malgré la défaite (0-2) du match aller. "Les petits détails feront la différence. Le football est ainsi, nous ne nous attendions pas à perdre le match aller (2-0), mais tout peut arriver et nous voulons donner une belle réponse à la maison devant nos supporters", a déclaré CR7 à Juventus TV, la chaîne du club.

" Pensez positif, il faut y croire "

"Donner une bonne réponse", une expression banale pour exprimer l'implicite : vaincre et se qualifier coûte que coûte. Mais pour cela, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions sait que la Juve aura besoin du soutien du public pour créer une dynamique de jeu, enflammé le stade et créer le doute chez l'adversaire. C'est dans cette quête que le Portugais s'est directement adressé aux supporters : "Je voudrais dire aux supporters : 'pensez positif, il faut y croire. C'est possible mais nous avons besoin de votre aide, parce que nous allons faire le travail sur le terrain et nous avons besoin de votre soutien. Préparez-vous pour le come-back !' ", a-t-il asséné.

Une semaine après les chutes précoces du Real Madrid et du Paris Saint-Germain aux dépens, respectivement, de l'Ajax Amsterdam et de Manchester United, la Juventus sait désormais que l'impossible n'existe pas. Mené 0-2 au coup d'envoi au Juventus Stadium, les Bianconeri seraient bien avisés de s'en inspirer. Et CR7 le sait. "L'équipe est confiante pour jouer un grand match et je le suis également. Nous sommes prêts à vivre une soirée spéciale, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes". Les passionnés de football ne demandent que ça.