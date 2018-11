C1 - Klopp : "Nous n'avons pas été assez bons pour gagner"

La mauvaise opération du soir est pour Liverpool lors de cette cinquième journée de la Ligue des champions. Battu par le PSG (2-1), Jürgen Klopp a néanmoins tenu à reconnaître les qualités des hommes de Thomas Tuchel. "Ce n'est pas bon bien sûr car c'était un match très important pour nous. Mais quand vous regardez leur équipe de départ, l'approche qu'ils ont choisi avec beaucoup de risques - surtout au début de match -, c'était assez compliqué de gérer ça", a-t-il admis sur le plan de jeu des Parisiens. Puis de poursuivre : "Le second but de Paris vient d'une contre-attaque, avec la vitesse qu'ils ont ce n'est pas vraiment facile de défendre. Mais au final, ils ont marqué deux fois et nous seulement une fois. Nous n'avons pas été assez bons pour gagner."

Les Reds devront absolument l’emporter à Anfield face à Naples lors de l’ultime journée pour se qualifier. Et Jürgen Klopp en est bien conscient. "Nous devrons faire une nuit spéciale (contre Naples lors de la dernière journée) pour espérer passer. Nous n'avons pas peur (d'une élimination dès le 1er tour), nous devrons tout tenter pour l'éviter", a-t-il affirmé.

Rendez-vous le 11 décembre prochain.