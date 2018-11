C1 - Kylian Mbappé : "On est sûrs de notre force"

Comme à l’accoutumée, à l'heure d'évoquer la rencontre, toujours serein, Kylian Mbappé n’a jamais douté des siens. "On a su répondre. Au-delà de faire du jeu, on a montré qu'on pouvait être des hommes face à des hommes. Chez nous il n'y avait pas d'inquiétude, on est sûrs de notre force, on a toujours su qu'on pouvait le faire", a déclaré l'attaquant du PSG en zone mixte. Avant d’évoquer le prochain obstacle à l’horizon, l’Etoile Rouge de Belgrade. "Personne n'a gagné là-bas, donc ça va être compliqué. Il faudra mettre la même envie et la même intensité là-bas".

Une condition sine qua non pour décrocher un bon résultat et par la même, valider son ticket pour les 8es de finale de la compétition.