C1 - Marquinhos au milieu, Kehrer à droite : Paris vers un onze inédit contre Liverpool ?

L'heure est grave pour le PSG. Mercredi soir, sous les coups de 23 heures, le club de la capitale pourrait être éliminé de la Ligue des champions, déjà, après seulement cinq matches en phase de poules. Ce scénario catastrophique verra le jour si Liverpool s'impose au Parc des Princes pendant que Naples l'emporte chez lui contre Belgrade. Pour l'éviter, Thomas Tuchel aurait concocté un plan de jeu inédit.

C'est en tout cas ce que croient savoir RMC Sport et Le Parisien ce mardi soir, lesquels affirment que l'entraîneur allemand aurait l'intention d'écarter Thomas Meunier, Adrien Rabiot ou encore Julian Draxler de son onze de départ afin d'y intégrer Thilo Kehrer et le Brésilien Marquinhos. Le schéma ressemblerait alors à un 4-3-3 avec le défenseur allemand en latéral droit et son homologue brésilien situé plus haut, en sentinelle du milieu.

Marquinhos (PSG)Getty Images

" Marquinhos au milieu ? Je ne vais évidemment pas le dire "

Si la composition se confirme (elle sera rendue officielle mercredi vers 20 heures), la présence de l'ancien Romain dans l'entrejeu fera figure de vraie surprise. Cette saison, Marquinhos a certes déjà démarré cinq fois en milieu de terrain. Mais sans vraiment convaincre. Utile contre l'OL, à 10 contre 11 (5-0), et à Nice dans un onze expérimental (0-3), le Brésilien avait eu beaucoup de mal à Nîmes (2-4) et contre Angers (3-1) en début de saison. Sans parler, bien sûr, du duel aller à Liverpool (défaite 3-2), dans un 4-3-3 sensiblement similaire à celui annoncé en ce début de semaine.

Autant dire que les repères du Brésilien dans ce registre et dans cette équipe sont peu nombreux, lui qui avait particulièrement souffert à Anfield le 18 septembre dernier. Il manquait certes Marco Verratti à l'époque, pour tenir le ballon dans le trio du milieu, mais les responsabilités de Marquinhos mercredi soir devraient être les mêmes face aux Reds. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Thomas Tuchel a sans surprise refusé de dévoiler ses plans. "Marquinhos au milieu ? Je ne vais évidemment pas le dire, a répondu l'entraîneur allemand, c'est une possibilité car il a les qualités mais ça dépend de l'animation que nous souhaitons mettre en place."

Tuchel a été moins dérangé par les questions sur Kylian Mbappé et Neymar et a affirmé que ses deux attaquants vedettes n'auraient aucun problème pour disputer le match. "Neymar et Kylian sont en forme, ils sont bien, ils ont fait l'entraînement complet aujourd'hui (mardi) et hier (lundi). Pas de problème. Ils seront titulaires demain (mercredi), a-t-il déclaré, avant d'en remettre une couche. Il n'y a aucun risque (de blessure)." Ce n'est peut-être pas dans ce domaine que se situent les inquiétudes parisiennes...

Le onze attendu (4-3-3) : Buffon - Kehrer, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Di Maria, Marquinhos, Verratti - Mbappé, Cavani, Neymar.