C1 - Quatre nouveaux qualifiés, le Real Madrid assuré de terminer premier

Groupe E : le Bayern et l'Ajax passent avant leur finale

En ballottage très favorable avant cette 5e journée, le Bayern Munich et l'Ajax Amsterdam ont validé mardi soir leur participation aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. En début de soirée, les Néerlandais l'ont emporté en Grèce, sur le terrain de l'AEK Athènes (0-2). Un doublé de Dusan Tadic (68e sp, 72e) a permis aux Bataves de composter leur ticket mais aussi de passer devant le Bayern pour un point. Avec une grande facilité, le FCB a écrasé le Benfica Lisbonne (5-1) deux heures plus tard. Arjen Robben (13e, 30e), Robert Lewandowski (36e, 51e) et Franck Ribéry (76e) ont trouvé le chemin des filets pour des Allemands qui ont repris les commandes de cette poule. Dans 15 jours, les hommes de Niko Kovac n'auront besoin que d'un nul pour valider cette première place lors de la finale Ajax - Bayern à Amsterdam.

Franck Ribéry félicité par Leon Goretzka après son but face au Benfica Lisbonne en Ligue des champions.Getty Images

Groupe F : le Shakhtar a déchiré le billet de l'OL à la 92e

L'OL a remis ça. Deux mois après son exploit sur le terrain de Manchester City (1-2), la troupe de Bruno Genesio a encore livré un grand match face à celle de Pep Guardiola (2-2). Capables de se surpasser, les Gones ont mené deux fois dans le match grâce à un doublé de Maxwell Cornet (55e, 81e). Mais Aymeric Laporte (62e) puis Sergio Agüero (83e) ont à chaque fois égalisé pour des Skyblues officiellement qualifiés. L'OL l'était virtuellement à quelques secondes de la fin des matches mais le Shakhtar Donetsk s'est imposé sur le fil à Hoffenheim (2-3). Le but de Taison inscrit à la 92e minute vaut très cher puisque le club ukrainien est non seulement revenu à deux points de l'OL mais il s'est également offert une balle de match. En cas de victoire dans deux semaines face aux Rhodaniens, les joueurs de Paulo Fonseca leur chiperaient définitivement la deuxième place.

La frappe de Taison lors d'Hoffenheim - Shakhtar Donetsk a changé beaucoup de choses mardi soir en Ligue des champions.Getty Images

Groupe G : le Real remporte sa finale et la pole

