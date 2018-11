C1 - Thiago Silva : "Dans la façon, c'était fantastique"

Fier. Fier de son groupe et d’une performance prépondérante pour le club et ses aspirations. Tel est l’état d’esprit qui habitait le défenseur central brésilien, Thiago Silva, à la fin du match. "C'est fatiguant. Le plus important c'est que l'on a vraiment joué comme une équipe. L'ambiance a été fantastique. C'était une journée particulière. On a travaillé pour ce match-là, parce que si on ne le gagnait pas c'était compliqué. Dans la façon dont on a joué, c'était fantastique. Le coach est fantastique, il avait toujours l'envie de jouer vers l'avant. On a attaqué, on a défendu tous ensemble. Je suis très heureux", s’est-il réjoui.

Néanmoins, l’international Brésilien est conscient que le chemin de la qualification passera, sans doute, par un résultat positif face à l’Etoile Rouge de Belgrade. Car, dans le même temps, tout dépendra du résultat entre Liverpool et Naples. "Il faut se concentrer sur notre travail. Ce n'est pas fini pour la qualification. Il faut aller jouer à Belgrade, ce n'est pas facile. Liverpool a perdu 2-0 là-bas, il faudra faire un match parfait pour se qualifier. Le plus important, c'est nous, si on fait le boulot que l'on doit faire"; a-t-il déclaré.

Avec une victoire, le PSG s’assurera la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions.