Cristiano Ronaldo à la Juve, un nouveau départ pour l’Histoire

"Gagner la Ligue des champions avec la Juve". L’avantage de Cristiano Ronaldo, c’est qu’il ne se cache pas derrière son petit doigt. Au moment d’évoquer ses ambitions avec son nouveau club, la Juventus, le Portugais avait résumé simplement sa mission : ramener la Coupe aux Grandes Oreilles du côté de Turin qui attend un tel dénouement depuis 1996. Une éternité dans le Piémont.

Depuis, 22 années sont passés. Et CR7 a inscrit ses lettres d’or dans le football mondial. Mieux, il a fait de la C1 sa chose. Car Ronaldo c’est : 153 matches pour 120 buts. C’est simple, c’est le meilleur buteur de la compétition ainsi que le deuxième joueur de champ avec le plus de matches, derrière la légende Iker Casillas (167 matches).

Ronaldo, c’est aussi, et surtout, cinq trophées soulevés, dont quatre avec le Real Madrid. Des résultats exceptionnels, d'autant que le Portugais aura pesé de tout son poids dans chacun de ces titres. Vous voulez une preuve ? Il suffit de lire le graphique ci-dessous.

Seedorf et Gento dans le viseur

Mais voilà, parce que c’est un homme de défi - mais aussi pour quelques raisons fiscales - Ronaldo a décidé de prendre la poudre d’escampette. Le voilà dans un top club européen qui s’est rapproché de la cible depuis plusieurs années mais continue de buter sur les dernières marches. Le chasseur CR7 est arrivé à point nommé pour enfin apporter ce petit grain de réussite supplémentaire nécessaire à tout titre majeur.

Une stratégie logique mais risquée. Car si CR7 continue de défier la science, à l’image de sa visite médicale, il n’est surement pas éternel. À 33 ans, il lui reste probablement deux, trois ans maximum pour continuer d’affoler les défenses et porter le fardeau turinois. Autrement dit, la mission devra forcément être de courte durée, sous peine de voir la Vieille Dame relancer un nouveau cycle après son départ.

Pas de quoi effrayer le quintuple Ballon d’Or pour autant. Pour celui qui semble obsédé à l’idée de rester dans les annales de son sport, rien de tel que de continuer à marquer de son empreinte la plus grande compétition européenne. Pour cela, un nouveau trophée le ferait incontestablement passer dans une nouvelle dimension.

Devant lui, seul l’immense Francisco Gento, ailier gauche du Real Madrid de 1953 et 1971, en a gagné plus (six titres). Un autre temps, une autre époque où la domination madrilène sur le football européen était sans doute plus évidente que ces dernières années. CR7 peut également réaliser un tour de force rare : devenir le seul joueur aux côtés de Clarence Seedorf à remporter la timbale avec trois clubs différents. Le Néerlandais l’a fait avec l’Ajax, le Real et l’AC Milan. Ronaldo pourrait le faire avec Manchester United, le Real et la Juve. Difficile de faire mieux pour rentrer dans l’histoire.

Texte : Cyril Morin, visuels: Quentin Guichard