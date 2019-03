Cristiano Ronaldo après Juventus - Atlético (3-0) : "C'est pour ça que la Juve m'a recruté"

C'est bien sa compétition. Et la Juventus ne s'est pas trompée en allant le chercher. Cristiano Ronaldo a éclaboussé la victoire sensationnelle de la formation piémontaise sur l'Atlético (3-0) de tout son talent. Un triplé pour une remontada historique du club italien, qui n'avait jamais réussi à remonter jusqu'ici un handicap de deux buts dans les tours à élimination directe de Ligue des champions. CR7 a ressuscité une Vieille Dame au bord de l'agonie après la défaite subie au Wanda Metropolitano il y a trois semaines (2-0). Elle est maintenant plus vivante que jamais.

Ses rêves de remporter un trophée qui lui échappe depuis 1996 le sont également. Et Cristiano Ronaldo, l'homme aux cinq titres dans cette compétition, a validé en une soirée le choix des dirigeants piémontais d'avoir déboursé 100 millions d'euros pour l'arracher au Real Madrid l'été dernier. "C'est pour ça que la Juventus m'a recruté, a-t-il lancé après la victoire turinoise. Pour tenter de l'aider. J'essaie de faire mon travail du mieux possible. Bien sûr, je suis très heureux. C'était vraiment une nuit magique".

"C'est ça, la mentalité de la 'Champions'"

Une nuit magique marquée du sceau de CR7, plus que jamais meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions avec ce triplé qui porte son total à 124 buts dans la compétition. Mais le Portugais s'est refusé à tirer la couverture à lui. "Si cette nuit était spéciale, ce n'est pas seulement pour mes buts, a-t-il expliqué. L'attitude de l'équipe était incroyable. C'est ça, la mentalité de la 'Champions'. Si on continue comme ça… Pour l'instant, nous n'avons rien gagné, mais c'est un motif de fierté et nous sommes sur la bonne voie."

Sortir l'Atlético avec ce scénario de folie a de quoi nourrir les espoirs des Turinois, même si c'est loin d'être la première fois que Cristiano Ronaldo endosse le costume de bourreau des Colchoneros. Pourtant réputée pour sa défense de fer, la formation de Diego Simeone n'y arrive décidément pas face CR7, auteur désormais de 23 buts en carrière contre le club madrilène. A sa décharge, peu d'équipes résistent au Portugais en Ligue des champions. C'est bien pour ça que la Juventus a sorti le chéquier l'été dernier. En attendant la suite, elle a déjà bon espoir de s'en frotter les mains.