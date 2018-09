Liverpool - PSG, City - Lyon : le programme TV de la 1ère journée de la Ligue des champions

Oui, elle est enfin de retour ! Tant attendue, l'édition 2018-2019 de la Ligue des champions commence ce mardi 18 et mercredi 19 septembre. Au programme, trois clubs français, le PSG, l'OL et l'AS Monaco, et beaucoup d'affiches. Mais attention, cette nouvelle saison est marquée par plusieurs changements, dont notamment des horaires différents. Pour ne pas vous faire surprendre, et pour connaître les chaînes qui diffuseront les rencontres, suivez notre guide TV.

Mardi 18 septembre

18h55 : Inter - Tottenham en direct sur RMC Sport 1

18h55 : Barcelone - PSV Eindhoven sur RMC Sport 2

21h : Liverpool - PSG en direct sur RMC Sport 1

21h : AS Monaco - Atlético Madrid en direct sur RMC Sport 2

21h : Etoile Rouge - Napoli en direct sur RMC Sport Live 5

21h : Bruges - Dortmund en direct sur RMC Sport Live 6

21h : Galatasaray - Lokomotiv Moscou en direct sur RMC Sport Live 7

21h : Schalke - Porto en direct sur RMC Live 8

Mercredi 19 septembre