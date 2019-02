Des bénéfices multipliés par trois pour l'OL Groupe grâce à la Ligue des champions

On comprend mieux la volonté saison après saison du président Aulas de voir son club se qualifier pour la Ligue des champions. Sur les six premiers mois de son exercice décalé, la société contrôlant l'OL a dégagé un bénéfice net de 14,8 millions d'euros, alors qu'il s'élevait à 5,8 millions d'euros un an plus tôt, selon un communiqué publié mardi.

La Ligue des champions, que le club ne disputait pas la saison passée, a permis de gonfler les revenus. Elle a ainsi généré une hausse globale des revenus de billetterie Europe et de droits TV d'environ 48 millions d'euros.

L'objectif d'ici 5 ans ? "Réintégrer le top 20 des clubs européens"

La participation à la Ligue des champions a par contre réduit l'activité "trading" de joueurs, l'équipe ayant préféré garder ses meilleurs éléments pour présenter une équipe compétitive. Au 31 décembre 2018, les cessions de contrats s'établissent à 38,1 millions d'euros, contre 64,6 millions d'euros un an plus tôt.

Pour le second semestre 2018-2019, OL Groupe table sur un beau parcours européen de l'équipe entraînée par Bruno Genesio, qui rencontre Barcelone en 8e de finale, pour augmenter les revenues de billetterie Europe et droits TV UEFA. D'ici à cinq ans, le club "se fixe pour objectif de réintégrer le top 20 des clubs européens" et d'atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions d'euros.