Diego Simeone : "La saison dernière, Griezmann a été le meilleur footballeur du monde"

Antoine Griezmann a de nouveau brillé dans le ciel de la Ligue des champions, mercredi. Auteur d'une prestation majuscule face au FC Bruges (3-1), avec un doublé et une passe décisive au compteur, l'attaquant a permis à l'Atlético Madrid de se sortir indemne d'un match qui avait tout du piège. Et puis, bien évidemment, il se donne toujours un peu plus de crédit dans la course au Ballon d'Or, dont les finalistes seront d'ailleurs connus lundi.

Interrogé à ce sujet en marge de la rencontre, Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, s'est montré dithyrambique au sujet de son joueur. "La saison dernière, Griezmann a été le meilleur footballeur du monde, parce qu'il a gagné la Coupe du monde, la Ligue Europa et la Supercoupe d'Europe", confie tout d'abord le Cholo. "Il a aussi fini deuxième dans un Championnat où figurent le Real Madrid et le FC Barcelone, qui habituellement sont des prétendants à la Ligue des champions. Il a avancé crescendo dans la saison et il a atteint le niveau qu'il voulait atteindre", poursuit-il dans des propos relayés par L'Equipe.

Pour Diego Simeone, Griezmann a donc été "le meilleur du monde" parce qu'il a "gagné le Mondial' avec l'équipe de France. Cette fois, la campagne au Ballon d'Or est bien lancée.