Etoile Rouge - PSG : les supporters serbes expriment leur dépit contre la France

Avant le coup d'envoi du match contre le Paris SG, les supporters de l'Etoile Rouge Belgrade ont exprimé mardi sur une banderole leur dépit vis à vis de la France, après que leur président avait été placé dans une tribune annexe lors des cérémonies du centenaire de la guerre 1914-1918. "Merci 1914-1918 à France à laquelle nous avons juré et que nous avons mentionné dans nos prières mais qui n'existe plus", était-il écrit tel quel en français sur cette banderole déployée dans le virage nord où sont regroupés les "Delije" (héros), les ultras du club serbe.

Les Serbes ont estimé avoir été humiliés par le protocole du centenaire de l'Armistice de 1918, lorsque leur président Aleksandar Vucic a été placé le 11 novembre dans une tribune secondaire, quand celui du Kosovo, Hashim Thaçi, était dans celle d'Emmanuel Macron, avec le Russe Vladimir Poutine, l'Allemande Angela Merkel et l'Américain Donald Trump. La différence de traitement a été jugée d'autant plus humiliante que Belgrade ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo, son ancienne province majoritairement peuplée d'Albanais. Les Serbes relèvent qu'en proportion de leur population, ils sont la nation qui a payé le plus lourd tribut en nombre de morts. Ils ont notamment combattu aux côtés des Français sur le Front d'Orient.

Au lendemain de la cérémonie, Frédéric Mondoloni, ambassadeur de France en Serbie, pour tenter de répondre à l'émoi, avait dit à une télévision serbe: "Ce qui s'est passé en terme de placement protocolaire dans la tribune, c'est une maladresse regrettable et je prie le président Vucic et le peuple serbe de nous excuser." Mais de nombreux Serbes semblent ne pas avoir été convaincus. Le président français Emmanuel Macron a "reporté" sa visite officielle en Serbie, qui était prévue les 5 et 6 décembre, officiellement en raison des développements en France des manifestations des gilets jaunes.