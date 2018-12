Etoile Rouge - PSG : Neymar est bien là, Kehrer préféré à Meunier

Paris pourra bien compter sur Neymar. Sorti sur blessure à Bordeaux (2-2) le 2 décembre, le Brésilien souffrait des adducteurs et ne s'était pas entraîné avec le groupe la semaine passée. Sa participation à l'ultime séance collective des Parisiens à Belgrade lundi a manifestement rassuré le staff parisien. Neymar tiendra bien son poste sur le flanc gauche du 4-4-2 mis en place par Thomas Tuchel, avec le rôle d'animateur de l'attaque parisienne qu'il avait tenu avec brio il y a deux semaines face à Liverpool (2-1).

L'entraîneur du PSG a d'ailleurs choisi un onze similaire à celui qui s'était imposé contre les Reds. Une incertitude planait pour le poste de latéral droit. Annoncé titulaire par plusieurs médias, Thomas Meunier est finalement remplaçant. Comme contre Liverpool, Thilo Kehrer sera titulaire sur le côté droit d'une défense à quatre complétée par le capitaine Thiago Silva, associé à Presnel Kimpembe en charnière, et l'Espagnol Juan Bernat à gauche.

Dans l'entrejeu, Tuchel a opté pour le même duo que face à Liverpool avec la paire Marquinhos-Verratti. L'entraîneur parisien a aussi reconduit le même quatuor offensif. Angel Di Maria sera le pendant de Neymar sur le côté droit, tandis que Kylian Mbappé évoluera dans l'axe de l'attaque en compagnie d'Edinson Cavani. Enfin, Gianluigi Buffon a été préféré à Alphonse Areola pour garder le but parisien à Belgrade.

Areola, Rabiot et Draxler sur le banc

Les choix de Tuchel ne feront pas que des heureux. Areola notamment, puisque l'international français va débuter son troisième match consécutif de Ligue des champions sur le banc, ou Thomas Meunier, qui voit Kehrer le menacer de plus en plus sérieusement au poste de latéral droit. Mais aussi Julian Draxler et Adrien Rabiot, tous deux candidats à un poste au milieu et finalement remplaçants, comme face à Liverpool. Dans le cas du Français, toujours dans le flou concernant la prolongation d'un contrat qui expire en juin prochain, ce choix pourrait avoir des conséquences. Pour rappel, Neymar et Verratti seront suspendus pour un éventuel 8e de finale aller en cas de carton jaune à Belgrade.

Du côté de l'Etoile Rouge, le onze serbe est sans grande surprise compte tenu des absences de de l'ailier droit Slavoljub Srnic, blessé, et du milieu Nenad Krsticic blessés. Ils sont remplacés respectivement par El Fardou Ben Nabouhane et Goran Causic. Egalement forfait, le capitaine Vujadin Savic est supplée par Marko Gobeljic en défense centrale. Marko Marin et Milan Pavkov, auteur du doublé face à Liverpool (2-0), conduiront l'attaque des locaux, qui peuvent encore accrocher une place pour la Ligue Europa en cas de victoire conjuguée à une défaite de Liverpool.