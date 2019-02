Fair-play financier : la décision du TAS concernant le PSG attendue la semaine prochaine

Le PSG attend cette décision depuis le mois de novembre dernier. Et devra encore patienter quelques jours. A l'époque, le club parisien avait saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour contester la décision de l'UEFA de rouvrir l'enquête le concernant sur le fair-play financier. Selon RMC Sport, l'instance internationale qui siège à Lausanne rendra sa décision la semaine prochaine.

Après avoir clôturé quelques mois plus tôt son enquête contre Paris, l'UEFA avait décidé de la rouvrir à l'automne, à la surprise des dirigeants parisiens. Ces derniers avaient alors décidé de saisir le TAS pour contester cette réouverture, pointant un vice de procédure dans cette décision. Selon les règlements de l'UEFA, la chambre de jugement de l'instance européenne avait dix jours pour réexaminer le dossier du club parisien après avoir rendu un premier verdict au mois de juin.

Une décision similaire qui va dans le sens du PSG

Un peu plus tôt dans la journée, le TAS avait tranché un cas similaire concernant Galatasaray. Après avoir passé un accord avec le club stambouliote en juin 2018, l'instance européenne était ensuite revenue sur cette décision et avait demandé un "examen plus approfondi" des comptes de Galatasaray. En rendant sa décision, le TAS a "rétabli" l'accord initial entre le club turc et l'UEFA.

Une décision qui semble aller dans le sens du PSG. Le TAS devrait en effet donner raison au club du président Nasser Al-Khelaïfi. Les Parisiens seront bientôt fixés.