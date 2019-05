En pleine préparation pour la Copa América, l'attaquant brésilien d'Everton, Richarlison, a livré son sentiment sur la prochaine finale de la Ligue des champions qui aura lieu le 1er juin prochain. Malgré lui, il ne pourra soutenir qu'une équipe : Tottenham. "En raison de la rivalité entre Everton et Liverpool, je suis obligé de soutenir Tottenham, je ne peux pas faire autrement. J'espère que Tottenham va gagner et que ce sera un grand match", a déclaré le joueur de 22 ans au centre d'entraînement de la Granja Comary, près de Rio de Janeiro.

Everton et le Liverpool FC sont les deux grands clubs de la ville natale des Beatles et le derby de la Mersey qui les oppose est un des plus grands classiques du Championnat d'Angleterre.

Neres a "mal au cœur" à l'idée d'évoquer la C1

Cela n'empêche pas Richarlison de bien s'entendre avec Alisson et Roberto Firmino, les deux joueurs des "Reds" qui rejoindront la Seleçao après la finale européenne. "On fait en sorte de laisser la rivalité sur le terrain. En dehors, on est amis, il n'y a aucun problème", a-t-il expliqué.

Autre attaquant prometteur de la Seleçao, David Neres, également âgé de 22 ans, a préféré ne pas prendre parti pour la finale, qu'il rêvait de disputer avec l'Ajax, éliminé en demi-finales par Tottenham.

"Maintenant, peu importe. Que le meilleur gagne. Cette élimination m'a fait mal, dès que j'y repense, ça me fait mal au coeur", a déclaré Neres, absent en demi-finale retour en raison d'une blessure.