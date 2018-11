Football Leaks - Solari défend Sergio Ramos, "un homme honnête"

Suite aux révélations des Football Leaks selon lesquelles le défenseur espagnol aurait enfreint les règles antidopage, notamment lors de la finale de la Ligue des champions 2017, l’entraîneur du Real Madrid a tenu à défendre l’éthique de son joueur. "Sergio Ramos est un homme honnête et un symbole du Real Madrid, du football et du sport espagnol", a déclaré Solari en conférence de presse à Rome, où le Real affrontera mardi l'AS Rome en Ligue des Champions.

"C'est le devoir de tous de le protéger, y compris celui de la presse, dont la raison d'être est la recherche de la vérité", a ajouté le technicien argentin. "Si on publie des choses qui ne sont pas la vérité, la profession de journaliste perd sa raison d'être et cela nous affecte tous", a-t-il poursuivi. Dénonçant des "mensonges", Ramos avait déjà annoncé samedi vouloir entamer des poursuites judiciaires contre les médias ayant révélé dans le cadre des "Football Leaks" un contrôle antidopage anormal subi en 2017.

Selon les documents Football Leaks, le capitaine du Real a subi un contrôle antidopage anormal à un puissant corticoïde au soir de la victoire en finale de la Ligue des champions 2017, avant d'être blanchi par l'UEFA qui a considéré qu'il s'agissait d'une prise autorisée.