Genesio : "Tout le monde se demandait déjà contre qui le PSG jouerait en quarts de finale"

L'élimination précoce du PSG a fait réagir pas mal de monde ces dernières heures. Reste que les avis les plus intéressants sont ceux exprimés par les acteurs eux-mêmes, qu'ils soient joueurs, entraîneurs ou présidents. Et encore davantage quand il s'agit d'un acteur encore présent au sein de la compétition concernée. C'est le cas de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Bruno Génésio, toujours en course pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition après son match nul heureux (0-0) face au FC Barcelone lors du match aller. Invité sur France Inter, l'entraîneur des Gones se pose la question de savoir si les joueurs parisiens n'ont pas été trop sûrs d'eux.

" Combien de buts vont-ils marquer ? "

"Après le match aller, tout le monde se demandait déjà contre qui le PSG jouerait en quarts de finale. Avant le retour, contre une équipe en plus décimée, c'était : 'Combien de buts vont-ils marquer ? A quel moment ? Beaucoup de choses comme cela ont été véhiculées', a-t-il déclaré. Est-ce que, inconsciemment, cela a joué sur l'équipe ? On peut se poser la question."

L'OL disputera son 8e de finale retour contre le FC Barcelone mercredi prochain au Camp Nou (0-0 à l'aller). Pour créer la surprise à l'instar des Red Devils ?