Le Ballon d'Or ? "Tout le monde veut l'avoir!", a plaisanté mardi Antoine Griezmann, encore buteur avec l'Atlético Madrid contre Dortmund en Ligue des champions (2-0) et plus que jamais prétendant au prestigieux trophée dont le vote s'achève vendredi. "J'espère que ce sera pour un Français", a commenté l'attaquant-vedette des Bleus, sacré champion du monde avec l'équipe de France cet été en Russie.

Et interrogé pour savoir s'il pourrait être l'heureux élu face à la concurrence de Kylian Mbappé ou du Croate Luka Modric, il a répondu avec un grand sourire: "Bien sûr, qui ne veut pas l'avoir ? Je crois que tout le monde veut l'avoir!", a tranché Griezmann. "Tout le monde l'a dans sa tête. Quand tu as 18 ans, que tu arrives au centre de formation, que tu fais tes premiers pas, tout le monde le souhaite. Si c'est mon année ? Je ne sais pas, on verra", a ajouté le Français en riant. En marquant un joli but en fin de match contre Dortmund et en livrant une performance complète, Griezmann a dit être conscient d'avoir marqué des points pour convaincre les derniers indécis d'un jury d'environ 200 journalistes. "Sûrement, la Ligue des champions est très regardée et on en parle beaucoup. Tant mieux si je marque", a-t-il dit, se disant "fier" d'avoir porté le brassard de capitaine mardi soir.

Antoine Griezmann Getty Images

" Candidat numéro 1 "

Ses partenaires à l'Atlético militent d'ailleurs pour que le Français obtienne le trophée de meilleur joueur du monde, à l'image de son compatriote Lucas Hernandez. "C'est vrai qu'il a fait une énorme saison, il a été déterminant dans tout ce qu'il a fait, il le mérite cette année", a déclaré le défenseur international français en zone mixte. "Après, si on ne lui donne pas, je ne sais... C'est vous les journalistes qui voyez le foot d'une autre manière peut-être. Mais je pense que cette année, c'est lui qui doit l'avoir. Pour moi, c'est le candidat numéro 1", a ajouté Lucas.

Pour le natif de Marseille, Griezmann a assumé dignement son rôle de capitaine de l'Atlético ces derniers jours en l'absence de Diego Godin et Koke, blessés. "Il est en train de prendre toutes les responsabilités sur le terrain, en tant que capitaine. C'est un très bon capitaine parce que c'est un mec avec beaucoup d'expérience. Nous les jeunes, on l'écoute et c'est vrai qu'il est en train de nous emmener sur la bonne voie", a conclu Lucas Hernandez.