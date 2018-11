Guardiola "impressionné" par l’OL

C’est un entraîneur humble et reconnaissant des qualités lyonnaises qui s’est adressé aux médias dans le cadre de sa conférence de presse d’avant-match à la veille du choc du groupe F contre l’OL. Interrogé sur la défaite initiale et surprenante du match aller, Pep Guardiola a reconnu avec le recul la supériorité lyonnaise ce soir-là. « Ils étaient meilleurs que nous, c'est tout. Ils ont été meilleurs en première période, on a mieux joué ensuite, on a essayé de revenir, mais ils avaient des joueurs de qualité, et il nous a fallu accepter cette défaite, qui nous a fait grandir, cette saison, en tant qu'équipe», a-t-il expliqué. Et de poursuivre : "J'ai été un peu surpris de les voir passer à cinq, ils ont un peu changé tactiquement, mais ils restent sur les mêmes bases. Fekir et Depay, notamment, sont très difficiles à contrôler pour des défenseurs centraux parce qu'ils décrochent beaucoup. J'ai vraiment été impressionné à Manchester."

Désormais prévenu des capacités lyonnaises, l’entraîneur catalan a hâte de prendre sa revanche demain soir, confiant par la dynamique des Citizens ces dernières semaines. "Ce dernier mois, on a été tellement bon, on a joué à un très haut niveau, et marqué beaucoup de buts. Nous voulons nous imposer à Lyon, mais cela fait neuf ou dix ans que je suis en Ligue des champions et je n'ai jamais gagné trois matches de groupes à l'extérieur. Donc, je sais à quel point c'est difficile."

Premier du groupe avec 9 points, Guardiola s’est naturellement montré confiant pour passer au tour suivant. "Quand vous perdez le premier match à la maison dans la phase de groupes, cela peut vite devenir dur. Mais on a fait ce qu'il fallait en gagnant les trois matches suivants pendant qu'aucun de nos adversaires n'a gagné, il n'y a eu que des matches nuls. Donc on a les cartes en main, et on a de grandes chances de nous qualifier." En cas de victoire demain soir au Parc OL, Manchester City sera assuré de terminer premier du groupe.