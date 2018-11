Henry, la désillusion continue : "À chaque fois, c'est pire…"

Il rêvait à tout autre chose pour étrenner son costume d'entraîneur. Forcément. Même dans ses pires cauchemars, il ne pouvait pas s'attendre à des débuts aussi compliqués. Car pour le moment, Thierry Henry vit tout simplement un calvaire. Mardi, il a vu Monaco couler face à Bruges (0-4). L'ASM a enregistré la pire défaite de son histoire à domicile en C1. Rien que cela. Et sans faire injure au club belge, ce n'était pas un cador du Vieux Continent en face, ce qui en dit long sur l'état actuel de cette ASM. "C'est sûr que c'est une honte. Même si on a eu des bonnes occasions...", a reconnu Djibril Sidibé sur RMC.

Pour une première expérience sur un banc, Henry pouvait difficilement plus mal débuter. Cinq matches. Aucune victoire. Et trois revers. Celui de mardi est en plus violent. "A chaque fois, on se dit que cela ne peut pas être pire. Et à chaque fois, c'est pire", a reconnu Henry à la fin du match. L'ancien buteur d'Arsenal a cependant cédé à la positive attitude. Sans surprise ! Il n'est pas l'heure d'enfoncer ses protégés. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont déjà au fond du trou. "Le groupe est touché mentalement", avoue-t-il.

" Quand tu ne punis pas en Europe, on te punit "

Pendant son passage devant les micros, Henry a ainsi surtout tenu à souligner les rares points positifs qu'il a entrevus ce mardi soir. "Le score ne reflète pas la physionomie du match. L'entame de match était bonne", estime-t-il. "Tactiquement, on leur a posé un problème d'entrée. L'action de Sofiane Diop, c'est une action créée au sol, entre les lignes." "Les jeunes ont apporté de l’envie et de la combativité", ajoute-t-il également. Et il a aussi mis en avant le fait que son équipe a eu des occasions, contrairement au match contre Reims. "Mais voilà quand tu ne punis pas en Europe, on te punit", a enchaîné Henry. Et là, c'était une vraie punition.

Si Henry cherche des points positifs, le constat est cependant bien sans appel. L'AS Monaco affiche un visage désespérant. L'équipe monégasque manque d'impact dans les duels, laisse trop d’espace et joue trop haut. Les cadres supposés, Falcao, Glik, Jemerson, Sidibé, Chadli ou Tielemans, sont aux abonnés absents. Et sur le plan de l'attitude, les joueurs de la Principauté n'y sont pas. "Ce qui m'inquiète, c'est dès que l'on prend un but, que l'on rate une passe, on arrête de jouer", s'agace d'ailleurs Henry, qui stigmatise aussi "les erreurs d'école" de ses joueurs en défense.

" On sait sur quoi se focaliser "

Privé de plus de 10 éléments, Monaco a bien sûr des excuses à avancer. Surtout qu'Henry avait déjà hérité d'une équipe dans un triste état. Même Leonardo Jardim n'y arrivait plus après le lifting estival. C'est dire. Mais là, on ne voit vraiment pas où va cette formation. Avec ce revers face à Bruges, elle peut en tout cas ranger aux placards ses minces espoirs de sauver les meubles en C1. "Ce n'était pas plan. Mais maintenant, on sait sur quoi se focaliser", a glissé Henry, qui prévient : "Tant que tu te rassures pas, ça sera difficile. Il faut aider les joueurs, même si eux aussi doivent revenir à un meilleur niveau."

Etant donné l'état de sa formation, Thierry Henry n'a de toute manière pas de multiples solutions. "On perd des joueurs à chaque match", déplore-t-il alors que Kamil Glik est sorti blessé. Les ficelles pour tenter de sortir son groupe de l'ornière ne sont pas légion. "On cherche des joueurs qui vont nous apporter quelque chose et avoir de l'envie. Et si les jeunes peuvent apporter quelque chose... ils joueront", a glissé Henry, qui a terminé la rencontre avec des nombreux jeunes, notamment Diop, Gouano et Massengo. Le souci, c'est que Monaco n'a pas beaucoup de temps. Car dimanche, c'est le PSG qui se présente…