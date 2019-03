Huit jeunes du centre de formation dans le groupe de Manchester United pour affronter le PSG

Place aux jeunes. Et pas qu'un peu. Décimé par les blessures, Manchester United a inclus mardi huit joueurs issus du centre de formation dans son groupe pour affronter le PSG mercredi au Parc des Princes en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Les espoirs Tahith Chong, James Garner, Angel Gomes, Mason Greenwood, Brandon Williams, ainsi que Scott McTominay, Andreas Pereira, qui ont déjà évolué avec le groupe pro, et Marcus Rashford sont du voyage à Paris.

Ole Gunnar Solskjaer fait face à une impressionnante série de blessures pour tenter de renverser la vapeur au Parc après la défaite de son équipe (0-2) à Old Trafford il y a trois semaines. Les défenseurs Phil Jones, Antonio Valencia et Matteo Darmian ainsi que les milieux Nemanja Matic, Juan Mata et Ander Herrera manquent à l'appel. Devant, Jesse Lingardet Alexis Sanchez seront absents, tout comme Anthony Martial, pas suffisamment rétabli. Enfin, Paul Pogba, expulsé à l'aller, sera lui suspendu.

Le groupe mancunien :

Gardiens : De Gea, Romero, Grant

Défenseurs : Bailly, Dalot, Lindelöf, Rojo, Shaw, Smalling, Williams, Young

Milieux : Fred, Garner, Gomes, McTominay, Pereira

Attaquants : Chong, Greenwood, Lukaku, Rashford

(Avec AFP)