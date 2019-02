"J'ai 5 Ligues des champions, l'Atlético 0" : la réponse tout en aigreur de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo aurait sans doute espéré un meilleur retour à Madrid. Au Wanda Metropolitano, l'attaquant portugais a vécu une soirée compliquée avec une défaite 2-0 contre l'Atlético Madrid et un match frustrant avec peu d'occasions à se mettre sous la semelle. La star de la Juventus a également eu le droit à un traitement de défaveur corsé de la part du public, dont les souvenirs d'un CR7 ennemi juré au Real étaient encore bien vivaces. C'en était trop pour celui qui a à plusieurs reprises tendu sa main et ses cinq doigts aux tribunes durant la rencontre. Avant de récidiver, furieux, devant les journalistes en zone mixte.

"J'ai 5 Ligues des champions, l'Atlético 0" a-t-il ainsi clamé tout haut, comme pour définitivement ôter tout doute quant à l'interprétation de cette manita. A croire que ce match dans la ville qui fut sienne pendant de longues années avait une saveur et une tension toute particulière. Si le palmarès de Ronaldo parle en effet de lui-même, difficile pour autant pour lui de fanfaronner au vu de sa prestation et de celle de son équipe. La polémique n'a pas tardé à enflammer les médias espagnols, de quoi donner un peu plus de piment au match retour le mardi 12 mars prochain.