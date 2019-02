Sami Khedira absent un mois en raison d'une arythmie cardiaque

Le milieu de la Juventus Turin Sami Khedira sera absent pendant au moins un mois avoir été opéré pour un problème d'arythmie cardiaque. Le champion du monde allemand va donc manquer le choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético, à l'aller à Madrid ce mercredi soir et au retour à Turin le 12 mars. Il souffrait d'une fibrillation auriculaire, qui provoque une accélération du rythme cardiaque et des battements irréguliers, causant étourdissements, essoufflement et fatigue.

" C'est un joueur important pour nous "

Khedira, 31 ans, a senti une accélération anormale de son rythme cardiaque à l'entraînement mardi et a aussitôt consulté les médecins du club. "Sami Khedira n'est pas dans l'équipe, il est resté à Turin pour y subir des examens complémentaires", avait déclaré l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri, sans préciser la nature exacte de la blessure de son milieu de terrain. "C'est un joueur important pour nous avec une bonne expérience internationale".

Le défenseur suisse Stephan Lichtsteiner a souffert de la même pathologie lorsqu'il évoluait à la Juve en 2015. Il avait été absent pendant un mois avant de pouvoir reprendre la compétition. Khedira connaît une saison compliquée avec différentes blessures, notamment à une cuisse en septembre qui l'a tenu éloigné des terrains durant cinq semaines. Il s'est ensuite blessé à une cheville en novembre.