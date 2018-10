Kaka, 2009, 38 : Neymar, les stats qui donnent le tournis

En C1, aucun Brésilien n’a fait mieux

Il n’a que 26 ans. Mais Neymar peut déjà se targuer d’avoir écrit l’histoire. Car, ce mardi, à la faveur de son triplé, le numéro 10 du PSG a inscrit son 30e but en Ligue des champions. Le tout en 49 matches dans la plus grande compétition européenne. De quoi d’ores et déjà faire de lui le meilleur buteur brésilien de l’histoire de la compétition en égalant un certain Kaka, Ballon d’Or en 2007. Derrière, Rivaldo (27 buts), Mario Jardel (25) ou même Giovane Elber (24) sont dans le rétroviseur. Et Ronaldo dans tout ça ? Le génial attaquant brésilien ne comptabilise "que" 14 buts en 40 matches de C1.

Au total, sur ses 49 matches, la star parisienne est impliquée sur … 49 buts avec 19 passes décisives à ajouter à ses réalisations (un chiffre qui varie à 22 selon les instituts de stats). Le tout en ayant remporté le titre en 2015 avec le Barça. Un monstre vivant des stats en C1.

Vidéo - Neymar : ''Je ne vais pas pleurnicher toute ma vie'' 01:01

Son doublé de coup franc ? Du jamais vu depuis 2009

Il a fait se lever le Parc des Princes à de nombreuses reprises ce mercredi. Mais, incontestablement, ses deux coups de pattes géniaux sur coup franc ont ébloui le stade. À la 20e minute, c’est lui qui a débouché le champagne pour ouvrir le festival parisien en enroulant parfaitement son ballon au-dessus du mur. Puis, juste avant de sortir, il a récidivé sur un nouveau ballon enroulé qui a laissé Borjan pantois.

Pour voir un joueur marquer un "doublé" sur coup franc, il faut remonter à 2009 avec un certain Cristiano Ronaldo. Pour sa première saison avec le Real, le Portugais, s’était offert pareille conclusion dans un style différent. Avec le numéro 9 sur le dos (celui de sa première année à la Casa Blanca), pour sa première en C1 avec son nouveau club, Ronaldo avait martyrisé Zurich (2-5) avec un pétard sous la barre puis sur une frappe flottante mal négociée par Leoni.

Cristiano Ronaldo en 2009 face à ZurichGetty Images

Ses stats depuis son arrivée au PSG

Attention vertige. Tels les Harlem Globetrotters, les joueurs parisiens s’amusent de semaine en semaine en Ligue 1. Ce fut aussi le cas l’année passée en phase de poules. Et, dans ce show constant, Neymar a su tirer son épingle du jeu lorsqu’il a joué. C’est simple, ce mercredi, le Brésilien disputait son 40 matches avec le club de la capitale. Bilan : 38 buts et 19 passes décisives. Difficile de faire plus influent.