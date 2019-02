Kylian Mbappé marque son 14e but en Ligue des champions et égale Zinedine Zidane

Ses débuts stratosphériques l’ont emmené très haut, très tôt. En Ligue des champions, les stats de Kylian Mbappé sont exceptionnelles. Mardi soir, en trompant David de Gea après une action collective magnifique (0-2, 63e), le prodige parisien de 20 ans a déjà inscrit son 14e but dans la compétition reine. En 24 matches. Le tout agrémenté de 9 passes décisives.

Mbappé rejoint Zidane et Pirès

Avec ce total de buts, il a ainsi égalé deux légendes du football français : un certain Zinedine Zidane et Robert Pirès. Les deux milieux de terrain avaient mis beaucoup de plus de temps à atteindre ce total : 80 matches pour ZZ et 81 pour l’ancien ailier d’Arsenal.

Au passage, Mbappé rentre dans le Top 10 des meilleurs buteurs français en C1. Au prochain but, il égalera Sylvain Wiltord. Mais le recordman français en chef, Karim Benzema, reste encore loin avec ses 59 buts.