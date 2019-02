L'antisèche d'Atlético - Juventus (2-0) : Au Wanda, l'attaque de la Juve n'avait rien d'une armada

Le jeu : Un combat équilibré... jusqu'à vingt minutes de la fin

Ce n'était pas forcément élégant. Mais c'était un vrai choc tactique et électrique qu'a remporté l'Atlético. Dans une rencontre d'une grande intensité, Madrilènes et Turinois ont livré une belle bataille sur la pelouse de l'Estadio Metropolitano. Toujours aussi forts dans le combat, les Colchoneros ont montré de la grinta, mis des coups et laissé le ballon à la Juve. Mais les Bianconeri n'ont aussi pas su exploiter leur nette domination en terme de possession. Au terme d'une deuxième période où l'Atlético a pris le dessus après la 70e minute, la Vieille Dame s'est au final fait punir sur deux coups de pied arrêtés dans une fin de rencontre à sens unique durant laquelle le leader du championnat italien a été dépassé.

Cristiano RonaldoGetty Images

Les joueurs : Griezmann si précieux, Ronaldo esseulé

Le collectif madrilène est encore une fois à souligner. Mais il faut aussi mettre en exergue l'excellente prestation d'Antoine Griezmann, si précieux dans l'orientation du jeu. Avec ses inspirations, sa capacité à éclairer les phases de transition en peu de touches et sa hargne en défense, le Français a pesé sur ce match, même s'il n'a pas été décisif (malgré une barre transversale). En partance pour l'Inter Milan, Diego Godin a lui été solide en défense et s'est offert un but opportuniste. Enfin, Diego Costa, de retour de blessure, s'est fait remarquer avec son style si engagé. Mais il est trop souvent tombé sur l'arbitre à la moindre opportunité et a aussi manqué une énorme occasion seule face au gardien sur une délicieuse passe en profondeur de Griezmann.

Côté Juve, la déception est bien sûr au rendez-vous. Cristiano Ronaldo est ainsi resté muet pour son retour à Madrid. Le Portugais a cependant été l'un de rares Turinois à essayer de tirer son épingle du jeu. Il a surtout été le seul à essayer d'accélérer le jeu dans une animation turinoise où Mario Mandzukic et Paulo Dybala ont été transparents.

Le facteur X : Le but refusé de Morata

C'est un moment clef de cette rencontre. Il aurait pu frustrer les Madrilènes. Il les a galvanisés. A la 70e minute, un but de la tête d'Alvaro Morata a été annulé pour une poussette sur Giorgio Chiellini après l'intervention de l'arbitrage vidéo. Cette décision a alors transcendé encore un peu plus les Colchoneros, qui ont dominé la fin de match avant d'être récompensés par deux buts.

Alvaro Morata Getty Images

La stat : 9

Il y a eu une furia madrilène sur la pelouse. Mais c'est aussi venu des tribunes. Ce match s'est déroulé dans une ambiance bouillante. Comme souvent quand l’Atlético joue à domicile. Dans son enceinte, le club madrilène est d'ailleurs injouable en Europe lors des matches à élimination directe. Sur ses seize derniers matches disputés sur son terrain en Coupe d'Europe en phase éliminatoire, l’Atlético a subi 185 tirs, mais n'a encaissé aucun but et n'a jamais été mené au score… Vous avez dit "cité imprenable" ?

La décla : Giorgio Chiellini (défenseur et capitaine de la Juventus Turin, sur Sky Sports Italia)

" Il y a des moments qui décident d'un match. On savait qu'ils étaient forts sur les coups de pied arrêtés, on aurait dû faire plus attention. Maintenant, on repart de zéro et il faudra inverser le résultat à Turin. C'est évident que nous ne sommes pas contents, c'est un résultat lourd. Nous avons également géré le match de manière positive. Rien n'est compromis, dans trois semaines, il y aura le retour à domicile. "

La question : Pourquoi une telle faillite offensive de la Juve ?

C'est une des armadas que l'on attend cette saison en Ligue des champions. Forcément. Et elle a sombré dans les grandes largeurs. Avec le renfort de Cristiano Ronaldo - le meilleur buteur de l'histoire de la C1 (121 buts) -, l'attaque de la Juve doit permettre au club bianconero de jouer le titre. Mais ce mercredi soir, elle s'est cassée les dents sur le bloc des Colchoneros. C’est simple, les attaquants turinois sont passés à côté de ce choc. Ils n'ont pas trouvé la faille dans l'arrière-garde si appliquée des Madrilènes. Et seul Cristiano Ronaldo s’est mis en évidence.

Aspiré par l'Atlético, le leader de la Serie A n’est surtout pas parvenu à accélérer le jeu. Et n’a que trop rarement mis en danger les protégés de Diego Simeone. Les rares fois où il y a eu des espaces, Dybala, Mandzukic and co, bien trop transparents, ont fait preuve de déchet technique.

Au Wanda Metropolitano, les champions d’Italie sont tombés dans le piège tendu par Diego Simeone. Le plan tactique de l'entraîneur argentin n'avait pourtant rien de révolutionnaire, c'était de l'Atlético dans le texte. Il a cependant fonctionné à merveille. Comme souvent avec cette équipe madrilène. Sans inspiration, sans solution, sans génie, la Juve n'a pu que constater les dégâts. Et peut désormais craindre l'accident industriel avec une élimination prématurée.