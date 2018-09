L'antisèche : Non, ce Monaco n’est pas taillé pour cette C1

Le jeu : L'Atlético tout en gestion

L'Atlético Madrid a maîtrisé son sujet. Tranquillement. Supérieurs techniquement dans le sillage de Koke et Antoine Griezmann notamment, les Madrilènes ont dominé les débats sans forcer leur talent. Et s'ils ont connu un petit passage plus compliqué après l'ouverture du score contre le cours du jeu de l'ASM ou en fin de rencontre, ils ont bien géré cette rencontre face à une équipe monégasque en difficulté pour mettre en place son jeu.

Les joueurs : Chadli transparent, Tielemans pas mieux

Si Samuel Grandsir s'est illustré en début de match par ses accélérations en l'absence de Rony Lopes, Nacer Chadli a été transparent. Pour sa deuxième titularisation avec l'ASM, le Belge n'a pas pesé dans son couloir, où Lucas Hernandez l'a étouffé. C'est simple : on ne l'a pas vu. Dans le même genre et alors que Falcao a été combatif et décisif sur le but monégasque, Youri Tielemans a été encore loin de ce que l'on attend de lui cette saison. Au milieu, Kévin N'Doram a lui eu trop déchets techniques.

Du côté de l'Atlético Madrid, où Thomas Lemar n'est rentré qu'à la 69e, Koke a été déterminant au cœur du jeu. Enfin Antoine Griezmann, qui a disparu à certains moments, a été précieux entre les lignes et a su faire de différences dans l'avant-dernier geste.

Youri Tielemans face à Rodrigo HernandezGetty Images

La stat : 9

Cela commence à être long. Très long même. Voilà neuf matches que l'AS Monaco n'a plus gagné en Ligue des champions. Depuis sa victoire en quart de finale face à Dortmund en avril 2017, l'ASM enchaîne les désillusions. Ce revers d’entrée face à l’Atlético prolonge une longue série, marquée par la terrible campagne de la saison passée.

La décla : Leonardo Jardim (entraîneur de Monaco)

"A ce niveau, chaque détail fait la différence. Je n'ai pas trouvé beaucoup de différences entre les deux équipes dans le jeu. Le match est resté très équilibré. Mais on apprend de ses propres erreurs. La grosse différence entre l'Atletico et beaucoup d'équipes, c'est la rigueur de chaque joueur, des centraux, de Saul, Koke. La pression reste la même: qualifier l'équipe pour les 8e. Je suis ambitieux. Toute ma vie, j'ai l'ambition de faire plus et mieux."

La question: Que peut espérer Monaco dans cette Ligue des champions ?

Cela peut sembler dur de se poser la question après une si courte défaite face à l'Atlético Madrid, finaliste de la C1 en 2014 et 2016 mais aussi tenant de la Ligue Europa. Pourtant, l'impression qui ressort de ce match fait froid dans le dos et rappelle de mauvais souvenirs. Comme l'année dernière, Monaco n'a jamais vraiment semblé être capable de vraiment hausser le ton pour inquiéter la formation de Diego Simeone, pourtant en rodage dans ce début de saison et même friable défensivement en Liga. C'est simple, l'Atlético a donné le sentiment de gérer tranquillement ce match, sans en rajouter. Car les Colchoneros n'avaient tout simplement pas besoin d'en faire plus.

Alors bien sûr, Monaco a des excuses. Encore démantelée durant cet été avec le départ de Moutinho, Fabinho, Lemar ou Keita Baldé, la formation de la Principauté, qui a fait illusion en ouvrant le score, est en phase de reconstruction. Et elle était privée de nombreux joueurs pour ce premier match européen de la saison (Subasic, Jovetic, Rony Lopes, Pellegri, Golovin, Pierre-Gabriel). Mais l'ASM a de nombreux caps à passer pour ne pas revivre la campagne de la saison passée.

Leonardo Jardim va devoir trouver une potion magique pour réussir à accélérer le processus de reconstruction de cette ASM 2018-2019. On savait ce qu'il en était après avoir vu la politique estivale de Monaco et le début de saison monégasque en L1. Ce premier match l'a encore illustré. Et cela a de quoi laisser songeur sur le futur monégasque dans cette épreuve. Oui, déjà.