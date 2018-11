L'Atlético, Dortmund, Schalke et Porto dans la liste des qualifiés pour les huitièmes de finale

Groupe A : L'Atlético et Dortmund qualifiés

Atlético - Monaco : 2-0

Dortmund - Bruges : 0-0

L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann s'est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, en battant mercredi Monaco (2-0), qui ne sera donc même pas repêché en Ligue Europa, la "petite" Coupe d'Europe. Dans l’autre rencontre du groupe, le Borussia Dortmund et Bruges se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0). Un résultat suffisant pour les hommes de Lucien Favre, également qualifiés pour la suite de la compétition. Reste à savoir qui terminera en tête du groupe.

Groupe B : Eriksen relance Tottenham

Tottenham - Inter : 1-0

PSV - Barcelone : 1-2

Le FC Barcelone a fait le travail. Vainqueur du PSV Eindhoven (2-0), le Barça a pu compter sur la victoire, dans le même temps, de Tottenham face à l’Inter (1-0) pour se qualifier et s’assurer la première place du groupe avec 13 points. Pour les Spurs (2e) et les Nerazzurri (3e) à égalité avec 7 points, tout se jouera le 11 décembre prochain. Tottenham devra obtenir un score positif en déplacement au Camp Nou pour espérer ne pas se faire coiffer au poteau. Le PSV Eindhoven, de son côté, n’a aucune chance de disputer la Ligue Europa.

Groupe C : Tout est encore possible !

Naples - Etoile Rouge de Belgrade : 3-1

PSG - Liverpool : 2-1

Quel spectacle dans le groupe de la "mort" ! Au terme d’une soirée électrique, Naples et le PSG ont fait la bonne opération en l’emportant respectivement contre l’Etoile Rouge de Belgrade (3-1) et Liverpool (2-1). Au classement, Naples reste toujours en tête du groupe (9 points) devant le PSG (8 points) et Liverpool (6 points). Les Reds, finalistes en titre de la compétition devront absolument l’emporter face à Naples pour espérer se qualifier. La dernière journée de cette phase de poule de Ligue des champions s’annonce dantesque.

Groupe D : Porto et Schalke dans le grand bain

Lokomotiv Moscou - Galatasaray : 2-0

FC Porto - Schalke 04 : 3-1

Le FC Porto et Schalke 04 étaient déjà qualifiés ce mercredi soir, avant même leur confrontation, grâce à la défaite de Galatasaray sur le terrain du Lokomotiv Moscou (2-0) en début de soirée. Cela n’a pas empêché le club portugais (13 points) d’enfoncer le clou en l’emportant face au club allemand aisément (3-1) pour s’assurer la première place. Schalke 04 conservera donc quoiqu’il arrive sa deuxième place (8 points) alors que Galatasaray et le Lokomotiv se disputeront la 3e place, qualificative en Ligue Europa, lors de la dernière journée.