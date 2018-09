L'UEFA adopte la VAR pour la C1 2019-2020 et l'Euro 2020

La Ligue des champions millésime 2019/2020 aura un saveur (très) particulière. En effet, après beaucoup d'attente (et de doutes), l'UEFA a décidé d'y introduire l'assistance à la vidéo (VAR) pour la saison 2019/2020. La nouvelle a été officialisée par l'instance via un communiqué. Et concernant la Ligue Europa ? Le rendez-vous est donné pour la saison 2020-2021.

"Nous sommes confiants que l'introduction de la VAR en août 2019 va nous donner assez de temps pour mettre en place un système solide", explique Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, en marge de la réunion de son comité exécutif. En outre, la VAR sera présente lors de l'Euro 2020 et la Nations League 2021. Pour rappel, la FIFA, de son côté, avait intégré la VAR lors de la dernière Coupe du monde en Russie.