"La colère de Dieu", "Légendaire", "Martien" : la presse européenne encense Cristiano Ronaldo

On le savait déjà. Mais Cristiano Ronaldo l'a une nouvelle fois confirmé mardi soir. La Ligue des champions, c'est son jardin. Auteur de son huitième triplé dans la compétition face à l'Atlético de Madrid (3-0), le quintuple Ballon d'Or a permis à la Juve de remonter son handicap du match aller (2-0). Il avait été recruté pour ça ? "Oui, et j'ai fait simplement mon boulot", lâchait-il après le match. Simple, basique.

"Mythique"

Mais bien évidemment, cette nouvelle performance exceptionnelle est saluée par l'ensemble de la presse européenne ce mercredi. Une fois de plus. En Italie, La Gazzetta dello Sport parle de la "colère de Dieu", évoquant un triplé "mythique" et une "supériorité totale". "Il rend l'impossible possible. Il décide le cours des événements et la forme qu'ils prennent", écrit le quotidien italien.

De son côté, le Corriere dello Sport lâche un énorme "MONSTRUEUX" en Une. Le tout accompagné - bien évidemment - d'une photo d'un Cristiano Ronaldo "légendaire". "Il a renversé à l'Atlético à lui tout seul et envoie la Juve vers les quarts de finale", ajoute le média transalpin. Pour Tuttosport, on parle là d'un véritable "martien". Difficile de contredire le quotidien turinois au vu des statistiques de CR7 en Ligue des champions : 124 buts en 160 matches, 63 buts en 77 matches à élimination directe, 5 titres...

Madrid, comme un air de nostalgie...

Si la presse italienne savoure la performance de l'international portugais, celle madrilène, elle, l'observe pour la première fois de loin. Une semaine tout juste après l'élimination du Real Madrid face à l'Ajax Amsterdam... Alors, forcément, il y a comme un air de nostalgie dans les Unes de Marca et AS. "Cristiano impose sa loi", titre le premier. "Il est le roi de la Ligue des champions", estime le deuxième. Loin des yeux mais près du coeur, quand même...

Au Portugal, les quotidiens ont forcément tenu à saluer la nouvelle nuit magique de leur héros national. "La légende continue...", titre notamment ABola. L'autre quotidien sportif, "Ojogo", lui, décide de rebaptiser la Ligue des champions en "Ligue du champion", histoire de rendre hommage au quintuple vainqueur de la compétition. En France, L'Equipe parle d'un joueur tout simplement "phénoménal".

Une nouvelle fois, Cristiano Ronaldo a donc mis le monde à ses pieds. Les adjectifs commencent à manquer pour qualifier ses performances ? C'est vrai, mais il va rapidement falloir en trouver de nouveaux. Car le Portugais n'a visiblement pas l'intention de s'arrêter là.