Laurent Blanc : "Marco Verratti ? Non, il n'a pas progressé"

Toujours en quête d'un nouveau challenge depuis son départ du PSG en juin 2016, Laurent Blanc est, pour l'heure, un entraîneur libre. En attendant de (re)trouver un nouveau club, l'ancien coach parisien, pas du genre à s'épancher dans les médias, a toutefois accepté d'analyser la période actuelle du PSG dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport. Et notamment celle de Marco Verratti, dont le niveau n'a pas "progressé" selon lui depuis son départ.

" Marco a été freiné par des blessures "

"Mais il reste un joueur exceptionnel", assure toutefois Laurent Blanc au quotidien transalpin. "Marco a été freiné par des blessures et ne pas avoir disputé la Coupe du monde le pénalise. Mais je pense qu’il lui manque un joueur comme Thiago Motta qui a su améliorer ses qualités", estime-t-il concernant son ancien joueur. Également interrogé sur la mauvaise passe d'Edinson Cavani, l'ancien entraîneur du PSG a livré son sentiment.

"Edi fait partie des joueurs toujours capables de faire des différences, explique le champion du monde 1998. Ses qualités ne sont pas remises en cause. Tous les attaquants traversent des périodes plus délicates. Cela lui passera aussi, explique Blanc. Mais il est clair qu’il n’a pas le même jeu que Neymar et Mbappé. Cela reste un problème de volonté des joueurs et de l’entraîneur. Je n’en connais pas de coachs qui n’aimeraient pas avoir ces problèmes. Je ne dis pas que c’est plus facile à gérer, mais c’est une difficulté qui conviendrait à beaucoup".